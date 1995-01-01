Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Орлов: «Зенит» сделал Азмуну хорошее предложение и сказал: «Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?»

    Журналист Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предложил продлить контракт Сердару Азмуну.

    «На выходе ли Дзюба? Конечно. «Зенит» ищет нападающего.

    А что касается Азмуна, «Зенит» сделал ему хорошее предложение. Клуб сказал: «Ты подумай. Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?» А условия в «Зените» лучше, чем в «Лионе». Поэтому ему надо подумать», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

    Орлов: «Что Азмун может выиграть с «Лионом»? Или «ПСЖ» расформируют?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:26
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15068

      paracetamol 43 минуты назад

      Азмуна и Зюбу не продавать, а выпускать на поле вместе. У них связка!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +465

      111Hunter111 > paracetamol 28 минут назад

      Вязка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2880

      Derzkiy1 1 час назад

      Как вообще можно сравнить Лион с Зенитом? Старый наверно думает, что Зенит типо Барсы или МЮ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      СуперПАВ9 > Derzkiy1 58 минут назад

      Он прав а ты дибил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      СуперПАВ9 > Derzkiy1 56 минут назад

      Чем лион лучше наших топ клубов? Или ты даже объяснить ге можешь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8866

      Alekxei Z. 1 час назад

      Старый маразматик, а что он с Зенитом может выиграть ?
      Чемпионат России.
      Для не россиянина это престижно ?
      Завалите баблом ?
      Так уже не бедный., а чемпионат Франции явно сильнее нашего.
      Вот все ЗА и ПРОТИВ собрал и решает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +743

      Борисыч1 1 час назад

      Куле сравнивать? Зеня 28 место в рейтинге УЕФА, а Лион 15 место. Что здесь Азмуну делать? Сочам проигрывать и ничейки с Ростовом и Уфой гонять?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4410

      R_a_i_n 1 час назад

      Лион уже не тот конечно. Да и Дзюба скучать будет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26535

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 55 минут назад

      Зюпа скучает только по базе в Тарасовке и грезит формой с ромбиком .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4410

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 54 минуты назад

      Зюба это ваше клеймо. Вам носить его до конца дней своих и не отмыться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26535

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 50 минут назад

      Это канешна хорошо , когда у человека мечта есть . Но такая .
      Попроси у Деда Мороза что-нибудь получше ( например тренера , который хотя бы пару сезонов продержится).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4410

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 45 минут назад

      Лучше каждые пол года менять тренера на нового, чем иметь у руля Серёжу Семака! Да и дед мороз не нужен , я сам могу себе позволить многое!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26535

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 40 минут назад

      Отлично , Властелин планеты Земля ! Вы на правильном пути .
      А кроме тренера Зенита кандидатов для сравнения в РПЛ не нашлось ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4410

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 34 минуты назад

      Нет конечно, не нашлось. Он один такой кого Зюба на ... посылает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26535

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 32 минуты назад

      Это главный критерий сравнения ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4410

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 29 минут назад

      Да, это главный критерий. Остальные второстепенные. Вот если тренера игроки на ... не посылают, то как минимум такого тренера можно рассматривать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      v.v.navashinsky 1 час назад

      «Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?»Гена,что,уже свои слова приписал"Зениту"?Недавно писали здесь интервью Гены,он эти же слова говорил.Кто кого скопировал,он-"Зенит",или наоборот.Скорее всего у Гены старческий маразм!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11891

      NewLife 1 час назад

      "Ты подумай. Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?")) И сравни с тем, что ты с бомжами можешь просрать, если останешься))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 2 часа назад

      А что он может выиграть в газпромовском чемпионате?
      Чемпионат имени газпрома?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92161
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru