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  • Орлов: «Зенит» сделал Азмуну хорошее предложение и сказал: «Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?»

Орлов: «Зенит» сделал Азмуну хорошее предложение и сказал: «Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?»

16 декабря 2021, 16:26
17

Журналист Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предложил продлить контракт Сердару Азмуну.

«На выходе ли Дзюба? Конечно. «Зенит» ищет нападающего.

А что касается Азмуна, «Зенит» сделал ему хорошее предложение. Клуб сказал: «Ты подумай. Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?» А условия в «Зените» лучше, чем в «Лионе». Поэтому ему надо подумать», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Орлов: «Что Азмун может выиграть с «Лионом»? Или «ПСЖ» расформируют?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Лион Азмун Сердар Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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NewLife
1639662796
"Ты подумай. Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?")) И сравни с тем, что ты с бомжами можешь просрать, если останешься))
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R_a_i_n
1639663378
Лион уже не тот конечно. Да и Дзюба скучать будет
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Борисыч1
1639664444
Куле сравнивать? Зеня 28 место в рейтинге УЕФА, а Лион 15 место. Что здесь Азмуну делать? Сочам проигрывать и ничейки с Ростовом и Уфой гонять?
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Derzkiy1
1639664656
Как вообще можно сравнить Лион с Зенитом? Старый наверно думает, что Зенит типо Барсы или МЮ
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paracetamol
1639666818
Азмуна и Зюбу не продавать, а выпускать на поле вместе. У них связка!
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general.lizyukov
1639677895
Лигу 1? Реальное участие в еврокубках? Постоянно на виду будет у топ-лиг?
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Ганнибал Лектор
1639678808
Продать обоих, на их место купить молодых и перспективных
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Hektor 84
1639679641
Санитаров срочно санитаров!!! У деда зимнее обострение. Лион хотя бы в еврокубках играет и побеждает, не то что зенит автобусы, мучения и поражения. Хотя группа только в этом сезоне была не проходимая.
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