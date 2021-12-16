Орлов: «Зенит» сделал Азмуну хорошее предложение и сказал: «Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?»

Журналист Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предложил продлить контракт Сердару Азмуну.

«На выходе ли Дзюба? Конечно. «Зенит» ищет нападающего.

А что касается Азмуна, «Зенит» сделал ему хорошее предложение. Клуб сказал: «Ты подумай. Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?» А условия в «Зените» лучше, чем в «Лионе». Поэтому ему надо подумать», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Орлов: «Что Азмун может выиграть с «Лионом»? Или «ПСЖ» расформируют?»