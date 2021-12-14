Орлов: «Что Азмун может выиграть с «Лионом»? Или «ПСЖ» расформируют?»

Журналист Геннадий Орлов усомнился в целесообразности перехода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион».
«В «Зените» предлагают Азмуну продлить контракт, и в то же время его зовeт к себе «Лион». Ну что с «Лионом» может выиграть Азмун в Европе? Подумайте. Или «ПСЖ» расформируют?
Я с уважением отношусь к Сердару и буду рад его выбору. Но одно дело – поиграть в «Манчестер Сити», «Баварии» или каком-то итальянском клубе. Считаю, что могли бы его туда взять. Почему-то его туда не зовут. Условия жизни там будут не такие, как условия в «Зените», – сказал Орлов.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
Источник: «Радио Зенит»