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  • Орлов: «Что Азмун может выиграть с «Лионом»? Или «ПСЖ» расформируют?»

Орлов: «Что Азмун может выиграть с «Лионом»? Или «ПСЖ» расформируют?»

14 декабря 2021, 17:10
51

Журналист Геннадий Орлов усомнился в целесообразности перехода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион».

«В «Зените» предлагают Азмуну продлить контракт, и в то же время его зовeт к себе «Лион». Ну что с «Лионом» может выиграть Азмун в Европе? Подумайте. Или «ПСЖ» расформируют?

Я с уважением отношусь к Сердару и буду рад его выбору. Но одно дело – поиграть в «Манчестер Сити», «Баварии» или каком-то итальянском клубе. Считаю, что могли бы его туда взять. Почему-то его туда не зовут. Условия жизни там будут не такие, как условия в «Зените», – сказал Орлов.

  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Источник: «Радио Зенит»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Лион Азмун Сердар Орлов Геннадий
Комментарии (51)
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Derzkiy1
1639492299
Старый полудурок который в футболе вообще не понимает, это как Бузову щас позвать комментировать, может старый чуть получше неё знает
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R_a_i_n
1639492484
А что Азмун может выиграть с Зенитом?? Российскую лигу приколов?? В Баварию или Сити игроки с нашего чемпионата не переходят.
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DeStar
1639492698
Ну в каком-то маленьком смысле он прав. В зените будет выигрывать свои местные трофеи, которые у него уже есть. Но лион это европа, лион это более "заметный" клуб Хотя любителям тролить зенит ( а я вообще к нему нейтрален) лион не особо "весомее" зенита. НО. Лион это франция ЗА лионом следят и топ клубы, и из этого клуба ходят то в барсу то в реал игроки. да и в псж можно скакануть ( условно) Да и в конце концов это немного другой уровень и футбол. Можно всю жизнь играть в зените, взять с пяток чемпионств и кубков столько же местных и толку? футбол тут другой, а у азмуна реально не плохой уровень игры, это не дзюбау которого один плюс -большой и высокий - умеет толкаться и верх выигрывать. Азмун куда быстрее и техничнее, а в рпл это нафиг не надо. Конечно какой наполи был бы круче, или та же рома, но лион тоже ничего
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Skull_Boy
1639498037
Логика в его словах есть учитывая, что Лион болтается сейчас в заднице и половина состава уже на чемоданах
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sерж
1639499269
свинорылые ведь шарят в футболе, вот ведь почетное место занимаю в таблице
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slavа0508
1639499655
А что можно выиграть в Зените ???только титул имени Газпрома , так он иностранцам вообще не интересен от слова совсем ,,,
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portero
1639504279
Конечно если покупают молодого бразильца, то Ахмуна надо продавать, как и Дзюбу гнать из команды.... Ловрен еще мемто занимает суперзащитник...
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Spirit_78
1639508115
Я тоже этого не понимаю. Если и переходить в какой-либо европейский клуб без особых турнирных перспектив - то лучше в какой-нибудь середняк АПЛ перейти.
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Валерий2705
1639520578
Дед в маразме, ничего нового. Позвать Азмуна в Ман. сити конечно могли, правда мячи подавать. А с Зенитом он что то новое выиграет? В Лионе он хотя бы поиграет в хорошем чемпионате.
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zigbert
1639558351
Можно и не расформировывать ПСЖ. Лилль это доказал, может доказать и Лион.
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