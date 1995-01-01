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    Орлов: «Что Азмун может выиграть с «Лионом»? Или «ПСЖ» расформируют?»

    Журналист Геннадий Орлов усомнился в целесообразности перехода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион».

    «В «Зените» предлагают Азмуну продлить контракт, и в то же время его зовeт к себе «Лион». Ну что с «Лионом» может выиграть Азмун в Европе? Подумайте. Или «ПСЖ» расформируют?

    Я с уважением отношусь к Сердару и буду рад его выбору. Но одно дело – поиграть в «Манчестер Сити», «Баварии» или каком-то итальянском клубе. Считаю, что могли бы его туда взять. Почему-то его туда не зовут. Условия жизни там будут не такие, как условия в «Зените», – сказал Орлов.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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    Источник: «Радио Зенит»

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии20
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      Рейтинг: +727

      КрымForever 5 минут назад

      "Нападающий Геннадий Орлов в чемпионате СССР в основе "Зенита" появился 5 раз. И все 5 матчей «Зенит» проиграл с общим счётом 1:10. Орлов результативными действиями не отметился."
      Точно не лузеру Орлову надо Азмуну за "Лион" предъявлять.

      0
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      Рейтинг: +7696

      FanatSerj 6 минут назад

      Можно так же ответить стар человеку ))
      Лилль сейчас чемпион Франции, по логике Орлова тогда получается ПСЖ и правда расформирован )))
      Ну вот получается и Азмуну можно в Лион идти, как дедушка Орлов посоветовал))

      0
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      Рейтинг: +3198

      aaaaahhhh 6 минут назад

      А что выиграет оставаясь в зените - еще один заранее обозначенный титул?
      Вот если бы еще к званию чемпиона сборник высказываний Орлова и Медведева прилагался...:)))

      1
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      Рейтинг: +4130

      FENIX-SL 6 минут назад

      долбоящер
      они даже у себя в чемпионате со скрипом выигрывают

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      Рейтинг: +87

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 9 минут назад

      А Гена в курсе что Лилль действующий чемпион?
      Или кроме бомжарника не чего не знает?

      1
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      Рейтинг: +22405

      bset 11 минут назад

      От средняка Лиона он получит больше игрового опыта, чем от чемпиона Зенита.

      1
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      Рейтинг: +26476

      пьяныйхоровод 11 минут назад

      И слетелись сюда множество "экспертов" и знатоков из свиносекты .

      1
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      Рейтинг: +318

      Я Памятник Себе 15 минут назад

      Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Оставайся Азмун.

      0
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      Рейтинг: +6457

      nik55 33 минуты назад

      Орлов ---кроме денег бзенит ни одному игроку ничего не дал и почему Азмун не сможет перейти в ту же Баварию или Реал если хорошо себя покажет в Лионе ?

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      Рейтинг: +26476

      пьяныйхоровод > nik55 13 минут назад

      Можно подумать что свинарник может что-то предложить кроме алекперовского бабла .

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      Рейтинг: +11331

      DeStar 37 минут назад

      Ну в каком-то маленьком смысле он прав. В зените будет выигрывать свои местные трофеи, которые у него уже есть. Но лион это европа, лион это более "заметный" клуб
      Хотя любителям тролить зенит ( а я вообще к нему нейтрален) лион не особо "весомее" зенита.
      НО. Лион это франция
      ЗА лионом следят и топ клубы, и из этого клуба ходят то в барсу то в реал игроки. да и в псж можно скакануть ( условно)
      Да и в конце концов это немного другой уровень и футбол.
      Можно всю жизнь играть в зените, взять с пяток чемпионств и кубков столько же местных и толку? футбол тут другой, а у азмуна реально не плохой уровень игры, это не дзюбау которого один плюс -большой и высокий - умеет толкаться и верх выигрывать. Азмун куда быстрее и техничнее, а в рпл это нафиг не надо. Конечно какой наполи был бы круче, или та же рома, но лион тоже ничего

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