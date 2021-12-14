Орлов: «Что Азмун может выиграть с «Лионом»? Или «ПСЖ» расформируют?»

Журналист Геннадий Орлов усомнился в целесообразности перехода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион».

«В «Зените» предлагают Азмуну продлить контракт, и в то же время его зовeт к себе «Лион». Ну что с «Лионом» может выиграть Азмун в Европе? Подумайте. Или «ПСЖ» расформируют?

Я с уважением отношусь к Сердару и буду рад его выбору. Но одно дело – поиграть в «Манчестер Сити», «Баварии» или каком-то итальянском клубе. Считаю, что могли бы его туда взять. Почему-то его туда не зовут. Условия жизни там будут не такие, как условия в «Зените», – сказал Орлов.