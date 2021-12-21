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    Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Не сдали квартиру в Москве, потому что дагестанец. Кредит тоже не дали»

    Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал о трудностях, связанных с национальностью.

    — У тебя когда-нибудь были проблемы из-за национальности?

    — Меня же вообще редко за дагестанца принимают. Глаза вон голубые. Только за счет носа если. И акцент раньше был выраженный.

    Проблемы возникали в Москве. Хотел себе телефон, а на месячную зарплату в «Велесе» его не потянешь — ну или это надо месяц потом «Роллтон» есть. Хотел взять в кредит в «М.Видео», но не дали — потому что я дагестанец.

    Или из «Тинькофф Банка» звонили: «Не хотите оформить кредитную карту?» Думал на крайний случай сделать, тем более сами предложили. Назвал паспортные данные, дошли до места рождения. И опять: «Извините, дагестанцам не даем». Зачем тогда звонить?

    — Квартиру тоже снять тяжело?

    — С жильем трудности были много раз: «А вы откуда? Ой, мы только славянам, до свидания». Поэтому в Москве так квартиру и не снял. Только комнату, и чаще всего такую обшарпанную, что даже приглашать кого-то стыдно.

    — Недавно ЦИАН запретил сдавать только славянам, слышал?

    — Ага. Знаешь, если бы я снимал дорогую квартиру, никто бы не спрашивал национальность. А в дешевую, наверное, думают, что 40 человек набьется. Неприятно, но из-за таких случаев всех под одну гребенку неправильно.

    • Гаджимурадов забил 2 гола и отдал ассист в 11 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8904

      Alekxei Z. 1 час назад

      Интересно , какую цель преследовал журналист, задавая такие вопросы.
      Что здесь о футболе ?
      Зачем разжигать национальную тему.
      В периферии столицу называют Москва-абад, никого не возмущает ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22096

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ты ролик про избиение толпой в метро смотрел своими голубыми глазами?

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