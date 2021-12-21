Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Не сдали квартиру в Москве, потому что дагестанец. Кредит тоже не дали»

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал о трудностях, связанных с национальностью.

— У тебя когда-нибудь были проблемы из-за национальности?

— Меня же вообще редко за дагестанца принимают. Глаза вон голубые. Только за счет носа если. И акцент раньше был выраженный.

Проблемы возникали в Москве. Хотел себе телефон, а на месячную зарплату в «Велесе» его не потянешь — ну или это надо месяц потом «Роллтон» есть. Хотел взять в кредит в «М.Видео», но не дали — потому что я дагестанец.

Или из «Тинькофф Банка» звонили: «Не хотите оформить кредитную карту?» Думал на крайний случай сделать, тем более сами предложили. Назвал паспортные данные, дошли до места рождения. И опять: «Извините, дагестанцам не даем». Зачем тогда звонить?

— Квартиру тоже снять тяжело?

— С жильем трудности были много раз: «А вы откуда? Ой, мы только славянам, до свидания». Поэтому в Москве так квартиру и не снял. Только комнату, и чаще всего такую обшарпанную, что даже приглашать кого-то стыдно.

— Недавно ЦИАН запретил сдавать только славянам, слышал?

— Ага. Знаешь, если бы я снимал дорогую квартиру, никто бы не спрашивал национальность. А в дешевую, наверное, думают, что 40 человек набьется. Неприятно, но из-за таких случаев всех под одну гребенку неправильно.