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  • Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Не сдали квартиру в Москве, потому что дагестанец. Кредит тоже не дали»

Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Не сдали квартиру в Москве, потому что дагестанец. Кредит тоже не дали»

21 декабря 2021, 11:45
4

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал о трудностях, связанных с национальностью.

— У тебя когда-нибудь были проблемы из-за национальности?

— Меня же вообще редко за дагестанца принимают. Глаза вон голубые. Только за счет носа если. И акцент раньше был выраженный.

Проблемы возникали в Москве. Хотел себе телефон, а на месячную зарплату в «Велесе» его не потянешь — ну или это надо месяц потом «Роллтон» есть. Хотел взять в кредит в «М.Видео», но не дали — потому что я дагестанец.

Или из «Тинькофф Банка» звонили: «Не хотите оформить кредитную карту?» Думал на крайний случай сделать, тем более сами предложили. Назвал паспортные данные, дошли до места рождения. И опять: «Извините, дагестанцам не даем». Зачем тогда звонить?

— Квартиру тоже снять тяжело?

— С жильем трудности были много раз: «А вы откуда? Ой, мы только славянам, до свидания». Поэтому в Москве так квартиру и не снял. Только комнату, и чаще всего такую обшарпанную, что даже приглашать кого-то стыдно.

— Недавно ЦИАН запретил сдавать только славянам, слышал?

— Ага. Знаешь, если бы я снимал дорогую квартиру, никто бы не спрашивал национальность. А в дешевую, наверное, думают, что 40 человек набьется. Неприятно, но из-за таких случаев всех под одну гребенку неправильно.

  • Гаджимурадов забил 2 гола и отдал ассист в 11 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Гаджимурадов Рамазан
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1640077717
Ты ролик про избиение толпой в метро смотрел своими голубыми глазами?
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КаДеС
1640092868
Циан выпендрился, что типа против расизма, а по факту усложнил поиск квартиры для неславян. Теперь придётся им все объявления обзванивать. Ну а что? Скажи спасибо своим братьям, что тебя судят по ним
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rash1959
1640092877
А в хоспис почему сразу не пошёл?
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фанат джигурды
1640094582
Хотел себе телефон, а на месячную зарплату в «Велесе» его не потянешь — ну или это надо месяц потом «Роллтон» есть. Это что же такой за телефон? Или в Велесе платят 20 тысяч рублей.
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