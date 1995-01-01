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    Влахович забил 33 гола за год в Серии А и повторил рекорд Роналду

    Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович забил гол в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2).

    У серба 33 мяча в 2021 году в Серии А. За последние 60 лет только один игрок забил за календарный год столько же – Криштиану Роналду («Ювентус», 2020).

    • У «Фиорентины» остался еще один матч в 2021-м – в гостях с «Вероной».
    • Влахович – лучший бомбардир чемпионата этого сезона. У него 16 голов.

    Директор «Фиорентины» Бароне: «Влахович отказался от самого высокооплачиваемого контракта в истории клуба»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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