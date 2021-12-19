Влахович забил 33 гола за год в Серии А и повторил рекорд Роналду

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович забил гол в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2).

У серба 33 мяча в 2021 году в Серии А. За последние 60 лет только один игрок забил за календарный год столько же – Криштиану Роналду («Ювентус», 2020).

У «Фиорентины» остался еще один матч в 2021-м – в гостях с «Вероной».

Влахович – лучший бомбардир чемпионата этого сезона. У него 16 голов.

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