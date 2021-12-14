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    Директор «Фиорентины» Бароне: «Влахович отказался от самого высокооплачиваемого контракта в истории клуба»

    «Фиорентина» пытается сохранить форварда Душана Влаховича. Ему был предложен новый контракт.

    «Мы неоднократно предлагали Влаховичу самый высокооплачиваемый контракт в истории «Фиорентины». Душан с агентом дали понять, что отказываются. Однако наше предложение еще актуально», – сказал Бароне.

    • Нынешний контракт серба истекает в 2023 году.
    • 21-летний Влахович в сезоне Серии А забил 15 голов в 17 матчах, сделал 2 ассиста.
    • В частности, игроком интересуется «Ювентус».

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    Источник: La Repubblica

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