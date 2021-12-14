Директор «Фиорентины» Бароне: «Влахович отказался от самого высокооплачиваемого контракта в истории клуба»

«Фиорентина» пытается сохранить форварда Душана Влаховича. Ему был предложен новый контракт.
«Мы неоднократно предлагали Влаховичу самый высокооплачиваемый контракт в истории «Фиорентины». Душан с агентом дали понять, что отказываются. Однако наше предложение еще актуально», – сказал Бароне.
- Нынешний контракт серба истекает в 2023 году.
- 21-летний Влахович в сезоне Серии А забил 15 голов в 17 матчах, сделал 2 ассиста.
- В частности, игроком интересуется «Ювентус».
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