Директор «Фиорентины» Бароне: «Влахович отказался от самого высокооплачиваемого контракта в истории клуба»

«Фиорентина» пытается сохранить форварда Душана Влаховича. Ему был предложен новый контракт.

«Мы неоднократно предлагали Влаховичу самый высокооплачиваемый контракт в истории «Фиорентины». Душан с агентом дали понять, что отказываются. Однако наше предложение еще актуально», – сказал Бароне.