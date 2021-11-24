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    «Ювентус» готов заплатить 50 миллионов за Влаховича. «Фиорентина» хочет 70

    Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович зимой может перейти в «Ювентус».

    По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб готов предложить 50 миллионов евро за переход 21-летнего форварда в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Влахович согласовал с «Ювентусом» предварительный контракт на пять лет.

    «Фиорентина» не намерена отпускать серба меньше, чем за 70 миллионов евро.

    • Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.
    • В этом сезоне он забил 10 голов в 13 матчах Серии А.
    • Рыночная цена серба – 40 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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