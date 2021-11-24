«Ювентус» готов заплатить 50 миллионов за Влаховича. «Фиорентина» хочет 70

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович зимой может перейти в «Ювентус».

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб готов предложить 50 миллионов евро за переход 21-летнего форварда в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Влахович согласовал с «Ювентусом» предварительный контракт на пять лет.

«Фиорентина» не намерена отпускать серба меньше, чем за 70 миллионов евро.