«Ювентус» готов заплатить 50 миллионов за Влаховича. «Фиорентина» хочет 70

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович зимой может перейти в «Ювентус».
По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб готов предложить 50 миллионов евро за переход 21-летнего форварда в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Влахович согласовал с «Ювентусом» предварительный контракт на пять лет.
«Фиорентина» не намерена отпускать серба меньше, чем за 70 миллионов евро.
- Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.
- В этом сезоне он забил 10 голов в 13 матчах Серии А.
- Рыночная цена серба – 40 миллионов евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport