Журналист Скира: Влахович согласовал предварительный контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович летом может перейти в «Ювентус».

Как пишет журналист Николо Скира, 21-летний форвард согласовал с туринским клубом предварительный контракт на пять лет. Его зарплата составит 6 миллионов евро в год.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне он забил 8 голов в 12 матчах Серии А.

Рыночная цена серба – 40 млн евро.

21-летний Влахович побил рекорд «Фиорентины» по голам за календарный год