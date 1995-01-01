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    Журналист Скира: Влахович согласовал предварительный контракт с «Ювентусом»

    Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович летом может перейти в «Ювентус».

    Как пишет журналист Николо Скира, 21-летний форвард согласовал с туринским клубом предварительный контракт на пять лет. Его зарплата составит 6 миллионов евро в год.

    • Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.
    • В этом сезоне он забил 8 голов в 12 матчах Серии А.
    • Рыночная цена серба – 40 млн евро.

    21-летний Влахович побил рекорд «Фиорентины» по голам за календарный год

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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