21-летний Влахович побил рекорд «Фиорентины» по голам за календарный год

В 11-м туре Серии А «Фиорентина» дома разгромила «Специю» со счетом 3:0.

Хет-трик в этом матче оформил нападающий Душан Влахович. Он забил 25 мячей за команду из Флоренции в 2021-м году.

21-летний серб побил клубный рекорд по голам за календарный год в трехочковую эпоху (с сезона-1994/95).

Влахович превзошел достижение Луки Тони, который в 2006 году отличился в составе «Фиорентины» 24 раза.