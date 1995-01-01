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    21-летний Влахович побил рекорд «Фиорентины» по голам за календарный год

    В 11-м туре Серии А «Фиорентина» дома разгромила «Специю» со счетом 3:0.

    Хет-трик в этом матче оформил нападающий Душан Влахович. Он забил 25 мячей за команду из Флоренции в 2021-м году.

    21-летний серб побил клубный рекорд по голам за календарный год в трехочковую эпоху (с сезона-1994/95).

    Влахович превзошел достижение Луки Тони, который в 2006 году отличился в составе «Фиорентины» 24 раза.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8594

      Fusballer 1 час назад

      Влахович молодец. А Сашка Кокорин сидит на скамейке и думает: вот ведь молодёжь неразумная - нафига так напрягаться?

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