Головин – в старте «Монако» на матч с «Ред Старом». За клуб выступали Черенков, Родионов и Бубнов

Стал известен стартовый состав «Монако» на игру 1/32 финала Кубка Франции против «Ред Стара». Матч начнется в 15:45 по московскому времени.

Россиянин Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Майецки, Сидибе, Дисаси, Марипан, Якобс, Головин, Чуамени, Матацо, Фолланд, Бен-Йеддер, Боадю.

За «Ред Стар» в прошлом веке выступали советские игроки: Федор Черенков, Александр Бубнов, Сергей Родионов.