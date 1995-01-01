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    Головин – в старте «Монако» на матч с «Ред Старом». За клуб выступали Черенков, Родионов и Бубнов

    Стал известен стартовый состав «Монако» на игру 1/32 финала Кубка Франции против «Ред Стара». Матч начнется в 15:45 по московскому времени.

    Россиянин Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

    «Монако»: Майецки, Сидибе, Дисаси, Марипан, Якобс, Головин, Чуамени, Матацо, Фолланд, Бен-Йеддер, Боадю.

    За «Ред Стар» в прошлом веке выступали советские игроки: Федор Черенков, Александр Бубнов, Сергей Родионов.

    • Черенков: 15 матчей и 1 гол (1990-91).
    • Бубнов: 27 матчей и 1 гол (1989-1990).
    • Родионов: 57 матчей и 9 голов (1990-1993).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Монако»

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