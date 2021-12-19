«Манчестер Сити» предложил Агуэро должность посла

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать свою постигровую деятельность с должности посла английского клуба. Аргентинец получил такое предложение, но пока не ответил, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ESPN.
Также у Агуэро есть вариант пойти экспертом на телевидение.
- Агуэро завершил карьеру в 33 года из-за проблем с сердцем.
- Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
- Серхио также выступал за «Атлетико» и «Индепендьенте».
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Источник: «Спорт-Экспресс»