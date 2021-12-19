«Манчестер Сити» предложил Агуэро должность посла

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать свою постигровую деятельность с должности посла английского клуба. Аргентинец получил такое предложение, но пока не ответил, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ESPN.

Также у Агуэро есть вариант пойти экспертом на телевидение.

Агуэро завершил карьеру в 33 года из-за проблем с сердцем.

Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.

Серхио также выступал за «Атлетико» и «Индепендьенте».

Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Он заплакал на пресс-конференции

«Манчестер Сити» возведет статую Агуэро возле «Этихада»