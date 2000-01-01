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    «Манчестер Сити» предложил Агуэро должность посла

    Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать свою постигровую деятельность с должности посла английского клуба. Аргентинец получил такое предложение, но пока не ответил, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ESPN.

    Также у Агуэро есть вариант пойти экспертом на телевидение.

    • Агуэро завершил карьеру в 33 года из-за проблем с сердцем.
    • Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
    • Серхио также выступал за «Атлетико» и «Индепендьенте».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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