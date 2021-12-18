Главные новости дня. «Нижний Новгород» подтвердил интерес к Жиркову; «Краснодар» может подписать игрока сборной Парагвая Алонсо

«Безумное решение. Это отнимает доверие к футболу». Гасперини раскритиковал судейство в игре с «Ромой».
Infobae: «Бока Хуниорс» потребовала у «Динамо» 12 миллионов за Вилью.
«Краснодар» интересуется защитником сборной Парагвая Алонсо.
Байрамян: «Готов умереть за «Ростов».
AS: «Реал» рассматривает вариант с покупкой Холанда в январе.
Журналист Карпов: агент Мампасси заработал 400 тысяч на переходе игрока в «Локомотив».
Гендиректор «Нижнего Новгорода» подтвердил интерес к Жиркову. День назад он назвал это «чушью».
Федун: «Только для агентов футбол – бизнес, для остальных футбол – это благотворительность. Наши клубы платят агентам до 9 миллиардов рублей».
Серия А. «Аталанта» крупно проиграла «Роме», Миранчук вышел на 64-й минуте.
Роналдо за 70 миллионов купил клуб бразильской Серии В «Крузейро».