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    Главные новости дня. «Нижний Новгород» подтвердил интерес к Жиркову; «Краснодар» может подписать игрока сборной Парагвая Алонсо

    «Безумное решение. Это отнимает доверие к футболу». Гасперини раскритиковал судейство в игре с «Ромой».

    Infobae: «Бока Хуниорс» потребовала у «Динамо» 12 миллионов за Вилью.

    «Краснодар» интересуется защитником сборной Парагвая Алонсо.

    Байрамян: «Готов умереть за «Ростов».

    AS: «Реал» рассматривает вариант с покупкой Холанда в январе.

    Журналист Карпов: агент Мампасси заработал 400 тысяч на переходе игрока в «Локомотив».

    Гендиректор «Нижнего Новгорода» подтвердил интерес к Жиркову. День назад он назвал это «чушью».

    Федун: «Только для агентов футбол – бизнес, для остальных футбол – это благотворительность. Наши клубы платят агентам до 9 миллиардов рублей».

    Серия А. «Аталанта» крупно проиграла «Роме», Миранчук вышел на 64-й минуте.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2021 23:49
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