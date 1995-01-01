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    «Безумное решение. Это отнимает доверие к футболу». Гасперини раскритиковал судейство в игре с «Ромой»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини остался недоволен судейством матча 18-го тура Серии А против «Ромы» (1:4). Ему не нравится, что у его команды при счете 1:2 отменили гол.

    «Безумное решение отменяет счет 2:2. Судья сказал нам, что Хосе Паломино касался мяча в офсайде, но на видео видно, что он не касался мяча.

    Придите и объясните это судьям! Как вы можете интерпретировать этот момент иначе, как гол? Это отнимает доверие к футболу», – возмутился Гасперини.

    • Эпизод, о котором говорит тренер, был на 68-й минуте.
    • «Аталанта» проиграла в Серии А впервые за более чем 2 месяца.
    • «Аталанта» осталась в таблице 3-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11043

      Fusballer 18 минут назад

      Надо было Лёху раньше выпускать!

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      Рейтинг: +235

      СуперПАВ9 33 минуты назад

      Госпирини умей проигрывать леха же не ноет что ты его старый маразматик не выпускаешь

      0
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      Рейтинг: +209

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 42 минуты назад

      НЫТЬ!!!

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