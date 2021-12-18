«Безумное решение. Это отнимает доверие к футболу». Гасперини раскритиковал судейство в игре с «Ромой»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини остался недоволен судейством матча 18-го тура Серии А против «Ромы» (1:4). Ему не нравится, что у его команды при счете 1:2 отменили гол.

«Безумное решение отменяет счет 2:2. Судья сказал нам, что Хосе Паломино касался мяча в офсайде, но на видео видно, что он не касался мяча.

Придите и объясните это судьям! Как вы можете интерпретировать этот момент иначе, как гол? Это отнимает доверие к футболу», – возмутился Гасперини.