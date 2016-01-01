Журналист Карпов: агент Мампасси заработал 400 тысяч на переходе игрока в «Локомотив»

Стали известны финансовые подробности трансфера центрального защитника Марка Мампасси из «Шахтера» в «Локомотив».

Сумма сделки составила 4 миллиона евро. Футболист заключил с московским клубом пятилетний контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год.

Агент 18-летнего украинца Вадим Шаблий заработал на переходе 400 тысяч евро комиссионных.