Журналист Карпов: агент Мампасси заработал 400 тысяч на переходе игрока в «Локомотив»

Классический пример "взаимоотношения" эксплуататор и эксплуатируемый. Тунеядцы и паразиты, спекулирующие на производственных взаимоотношениях, присосавшись как пиявка к человеку своим трудом, силами и здоровьем, зарабатывающим на жизнь, являются злом общества так как культивируют и идеализируют эпоху капитализма, эпоху золотого тельца. А неразумные эксплуатируемые, привыкшие к угнетению и издевательствам над собой, молчат и соглашаются с добрым и хорошим хозяином. Вот потому живёт действует
в России (сейчас речь только о России) закон капиталистического рабства. Кто не работает, тот ест. Но буржуй вам об этом не скажет, он себе не враг. Он скажет, хорошие ребята, работайте, а я вам пока подыщу более выгодный контракт. А рабы и довольны. Запомните, касается всех. Вам наверное нравиться носить ошейники рабов, потому что они легче доспехов воинов.
Стали известны финансовые подробности трансфера центрального защитника Марка Мампасси из «Шахтера» в «Локомотив».
Сумма сделки составила 4 миллиона евро. Футболист заключил с московским клубом пятилетний контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год.
Агент 18-летнего украинца Вадим Шаблий заработал на переходе 400 тысяч евро комиссионных.
- Мампасси – воспитанник «Шахтера».
- Он имеет право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.
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