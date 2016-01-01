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    Журналист Карпов: агент Мампасси заработал 400 тысяч на переходе игрока в «Локомотив»

    Стали известны финансовые подробности трансфера центрального защитника Марка Мампасси из «Шахтера» в «Локомотив».

    Сумма сделки составила 4 миллиона евро. Футболист заключил с московским клубом пятилетний контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год.

    Агент 18-летнего украинца Вадим Шаблий заработал на переходе 400 тысяч евро комиссионных.

    • Мампасси – воспитанник «Шахтера».
    • Он имеет право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +239

      Storm13 25 минут назад

      Классический пример "взаимоотношения" эксплуататор и эксплуатируемый. Тунеядцы и паразиты, спекулирующие на производственных взаимоотношениях, присосавшись как пиявка к человеку своим трудом, силами и здоровьем, зарабатывающим на жизнь, являются злом общества так как культивируют и идеализируют эпоху капитализма, эпоху золотого тельца. А неразумные эксплуатируемые, привыкшие к угнетению и издевательствам над собой, молчат и соглашаются с добрым и хорошим хозяином. Вот потому живёт действует
      в России (сейчас речь только о России) закон капиталистического рабства. Кто не работает, тот ест. Но буржуй вам об этом не скажет, он себе не враг. Он скажет, хорошие ребята, работайте, а я вам пока подыщу более выгодный контракт. А рабы и довольны. Запомните, касается всех. Вам наверное нравиться носить ошейники рабов, потому что они легче доспехов воинов.

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      Рейтинг: +5007

      Semenycch 28 минут назад

      Вопрос, а откуда столь значительные свободные средства у полностью государственной компании, действующей только на территории России? Может быть если продать Локо частной компании билеты РЖД подешевеют на15 - 25% ? Другими слова Российские чиновники обманывают пассажиров железнодорожного транспорта ради содержания футбольного клуба?

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      Рейтинг: +4847

      rash1959 > Semenycch 22 минуты назад

      А ты спроси в своей голубой "компании воров".

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      Рейтинг: +55320

      portero 37 минут назад

      Все денег попилили и отправят темненького в аренду Химкам...

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