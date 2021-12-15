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    Infobae: «Бока Хуниорс» потребовала у «Динамо» 12 миллионов за Вилью

    Московское «Динамо» ведет переговоры о трансфере вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи.

    Российский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста около 8 миллионов евро.

    Аргентинцы, в свою очередь, требуют за игрока не менее 12 миллионов.

    • Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с 2018 года.
    • В 105 матчах он забил 17 голов и сделал 15 ассистов.
    • Рыночная стоимость колумбийца – 5,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Infobae

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8885

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Идёт торг.
      "потребовали" - неуместный глагол.

      1
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      Рейтинг: +764

      Борисыч1 2 часа назад

      Непонятно. Вроде колумбиец, а вроде и аргентинец. Но в любом случае по цене не сошлись. На маркете цена 6 лямов, Динамо предложило 8, а арги хотят 12. Мы не Зенит, переплачивать не будем.

      3
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      Рейтинг: +764

      Борисыч1 > Борисыч1 2 часа назад

      Точно не берём. Костя Алексеев сообщил в твиттере, что не берём. Если кто не в курсе, Костя в прошлом отвечал за связь Динамо с болельщиками, потомственный Динамик, его слову можно доверять на 100%

      2
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      Рейтинг: +12427

      Cleaner > Борисыч1 2 часа назад

      Вы не Зенит. Вы ПЯТЬДЕСЯТ лет БЕЗ чемпионства!!!..)))

      0
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      Рейтинг: +764

      Борисыч1 > Cleaner 2 часа назад

      А вы сколько лет были без чемпионства, пока Путин с Миллером не украли Газпром у Вяхирева?

      2
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      ...
      Рейтинг: +12427

      Cleaner > Борисыч1 1 час назад

      А Динамо 50 лет(!) без чемпионства. А каждый год начинает с криков, что, мол, на этот год точно всё повыигрываем!..)))

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      Рейтинг: +204

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > Борисыч1 1 час назад

      Так он вроде бы чи за коней топит,а больше за зянит лижит))))

      1
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      Рейтинг: +764

      Борисыч1 > Cleaner 32 минуты назад

      Без высокой цели Великому клубу лучше ваще не выходить в сезон. А щас как раз конкуренты не слишком удачно играют. Есть шансы выиграть. А не выиграем щас - значит в следующий раз выиграем)) И не сравнивай наши клубы. Мы Великие сами по себе, а вы - пока краденый газпром не отберут. И всё вернётся - снова будете никем и ничем, как всегда было.

      2
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      Рейтинг: +12427

      Cleaner > Борисыч1 18 минут назад

      Мечтать не вредно. У Динамо уже ЮБИЛЕЙ - ПЯТЬДЕСЯТ лет без титулов! Отмечать будете?..)

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