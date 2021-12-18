Infobae: «Бока Хуниорс» потребовала у «Динамо» 12 миллионов за Вилью

Московское «Динамо» ведет переговоры о трансфере вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи.

Российский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста около 8 миллионов евро.

Аргентинцы, в свою очередь, требуют за игрока не менее 12 миллионов.