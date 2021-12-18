Infobae: «Бока Хуниорс» потребовала у «Динамо» 12 миллионов за Вилью

Московское «Динамо» ведет переговоры о трансфере вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи.
Российский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста около 8 миллионов евро.
Аргентинцы, в свою очередь, требуют за игрока не менее 12 миллионов.
- Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с 2018 года.
- В 105 матчах он забил 17 голов и сделал 15 ассистов.
- Рыночная стоимость колумбийца – 5,5 миллиона евро.
Источник: Infobae
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