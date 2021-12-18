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  • Гендиректор «Нижнего Новгорода» подтвердил интерес к Жиркову. День назад он назвал это «чушью»

Гендиректор «Нижнего Новгорода» подтвердил интерес к Жиркову. День назад он назвал это «чушью»

18 декабря 2021, 15:56
14

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов опроверг свои же слова о том, что клуб не претендует на бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

«Юрий – большой игрок, имеющий громадный опыт выступления в РПЛ и «Челси». Думаю, он своим опытом помог бы становлению нашей молодой команды», – сказал Измайлов.

Ранее гендиректор нижегородцев называл новость об интересе к 38-летнему футболисту «чушью».

  • Жирков – свободный агент.
  • В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».
  • Юрий допускает вариант с завершением карьеры.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Жирков Юрий
Комментарии (14)
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нейтральныйкакникто
1639833814
Ложь обо всём и на каждом шагу, начиная от никчемного чинуши и кончая ОТЦАМИ НАЦИИ.......
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АлексМак
1639835229
Давайте-давайте! Юрий Валентинович поиграл бы ещё, хоть и за НН, порадовал бы нас своей техникой)
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Bozigit
1639835567
Еще один чудило)
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Ганнибал Лектор
1639838444
Когда у человека две параллельных реальности - это шизофрения...
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ArReal
1639839002
а Усы он он случайно сбрить не обещал?
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jek718875
1639839499
Переобулся за сутки, вот и верь таким
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sochi-2013
1639841614
Цену сбивал.
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serglider
1639845762
Стопудово из Питера позвонили и сказали, что придется взять))) Объяснили, что конечно отправили бы Юру в Сочи, но... уже только ленивый не называет сочинцев зенитовской фарм-помойкой))) Так что Юру с начала в "нижний", ну а к лету, Сочи его подберет к себе и Зеня вроде будет ни при делах))) Такая вот загагулина... понимаешь...
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BRO_football
1639862866
Бред какой-то. Где здесь опровержение? С чего журналюги сделали такой вывод? Если Измайлов просто похвалил Жиркова, это ещё не значит, что Нижний Новгород ведёт с ним переговоры. С таким же успехом можно было похвалить Роналду или Месси.
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