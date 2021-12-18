Гендиректор «Нижнего Новгорода» подтвердил интерес к Жиркову. День назад он назвал это «чушью»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов опроверг свои же слова о том, что клуб не претендует на бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

«Юрий – большой игрок, имеющий громадный опыт выступления в РПЛ и «Челси». Думаю, он своим опытом помог бы становлению нашей молодой команды», – сказал Измайлов.

Ранее гендиректор нижегородцев называл новость об интересе к 38-летнему футболисту «чушью».