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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Жирков: «Придется завершить карьеру, если зимой не будет предложений»

    Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что завершит карьеру, если не получит предложений в зимнее трансферное окно.

    «Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.

    Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», – сказал Жирков.

    • Жиркову 38 лет.
    • В июне у него истек контракт с «Зенитом».
    • В сентябре Жирков был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +618

      Hoahin 5 минут назад

      Юра кстати еще мог бы побегать годик, видимо зарплату себе выставил приличную, вот и предложений нет.

      1
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      Рейтинг: +18098

      derrik2000 6 минут назад

      Думаю, что командам из второй восьмёрки, многим командам он сгодился бы.
      Почему не приглашают?
      Не знаю и не могу знать.
      Юра - работяга на поле.

      1
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      Рейтинг: +13236

      Hektor 84 14 минут назад

      Юра не смеши! Тебе до Гиггза далеко)))

      0
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      Рейтинг: +237

      svetekanet 14 минут назад

      Златан в 40 за Милан играет и ничего, кладёт один за другим. Юра, по сравнению с ним, молодой перспективный парень.

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