Жирков: «Придется завершить карьеру, если зимой не будет предложений»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что завершит карьеру, если не получит предложений в зимнее трансферное окно.

«Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.

Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», – сказал Жирков.