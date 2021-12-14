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  • Жирков: «Придется завершить карьеру, если зимой не будет предложений»

Жирков: «Придется завершить карьеру, если зимой не будет предложений»

14 декабря 2021, 10:09
19

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что завершит карьеру, если не получит предложений в зимнее трансферное окно.

«Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.

Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», – сказал Жирков.

  • Жиркову 38 лет.
  • В июне у него истек контракт с «Зенитом».
  • В сентябре Жирков был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
Комментарии (19)
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svetekanet
1639467758
Златан в 40 за Милан играет и ничего, кладёт один за другим. Юра, по сравнению с ним, молодой перспективный парень.
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Hektor 84
1639467780
Юра не смеши! Тебе до Гиггза далеко)))
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derrik2000
1639468247
Думаю, что командам из второй восьмёрки, многим командам он сгодился бы. Почему не приглашают? Не знаю и не могу знать. Юра - работяга на поле.
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Hoahin
1639468344
Юра кстати еще мог бы побегать годик, видимо зарплату себе выставил приличную, вот и предложений нет.
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aubergine
1639470663
Юра в РПЛ не затеряется, у нас скорости не ахти, можно и до 40 лет бегать. Да и играет он порой лучше молодых и подающих надежды.
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portero
1639473292
Жена должна найти тебе команду, с домтойной оплатой..
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Иван Петров 1986
1639475296
Ты еще ждешь?
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DOCTOR PENALTY
1639475404
Юра, тебя хотят видеть в ФК "Красава"! И им полезно, и тебе не скучно.
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the teacher
1639476129
Иванов, твой выход! Ты же всем рад, зови Юрика в Урал )))
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Plyash
1639481518
Юра,всё рвёшься на поле?При всём уважении к тебе - сходи к психиатру,подлечи своё осознание в окружающем тебя мире.А в футбол с ветеранами играть на турнирах не пробовал?Или вот во дворе бегай хоть каждый день.
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