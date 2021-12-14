Жирков: «Придется завершить карьеру, если зимой не будет предложений»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что завершит карьеру, если не получит предложений в зимнее трансферное окно.
«Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.
Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», – сказал Жирков.
- Жиркову 38 лет.
- В июне у него истек контракт с «Зенитом».
- В сентябре Жирков был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».
Источник: ТАСС