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    «Краснодар» интересуется защитником сборной Парагвая Алонсо

    Центральный защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в России.

    Переговоры о трансфере игрока сборной Парагвая ведет «Краснодар».

    • Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
    • В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +38268

      Project Бабангида 1 час назад

      это всё что надо знать об юношеской академии Галицкого

      1
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      Рейтинг: +3122

      Блямба > Project Бабангида 45 минут назад

      Ща от друга нашего Портеро прилетит..))
      И земляка не пожалеет.

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      Рейтинг: +38268

      Project Бабангида > Блямба 41 минуту назад

      да патриотизмом дыры на портках не залатаешь. хотелось бы но....

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      Рейтинг: +2115

      Январь 59 > Project Бабангида 25 минут назад

      Дело только в патриотизме. Юношеский футбол отличается от взрослого так же как ЧР от плей-офф ЛЧ. Академия Галицкого выпустила всего 3 полноценных выпуска. Если с арифметикой в ладах , то должен понимать, что этим игрокам всего навсего 21-22 года. И быть в таком возрасте уже на уровне Марсело, Баррези, Мальдини, крайне трудно вернее сказать невозможно. Если это понимаешь то зачем тогда тролишь. Можно подумать что в России. Есть ещё с десяток или два таких академий. Люди ну имейте вы совесть. Команду и академию создал человек далекий от футбола, тем не менее он за свои (не награбленные из трубы или приисков) деньги создал и построил. При том что желающих мешать ему больше чем желающих оказать реальную помощь. Более того вы хоть раз слышали из руководителей высшего ранга, что таким людям как Галицкий нужно помогать, а не мешать.

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