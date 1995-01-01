«Краснодар» интересуется защитником сборной Парагвая Алонсо

это всё что надо знать об юношеской академии Галицкого
Центральный защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в России.
Переговоры о трансфере игрока сборной Парагвая ведет «Краснодар».
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Центральный защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в России.
Переговоры о трансфере игрока сборной Парагвая ведет «Краснодар».
это всё что надо знать об юношеской академии Галицкого
Ща от друга нашего Портеро прилетит..))
И земляка не пожалеет.
да патриотизмом дыры на портках не залатаешь. хотелось бы но....
Дело только в патриотизме. Юношеский футбол отличается от взрослого так же как ЧР от плей-офф ЛЧ. Академия Галицкого выпустила всего 3 полноценных выпуска. Если с арифметикой в ладах , то должен понимать, что этим игрокам всего навсего 21-22 года. И быть в таком возрасте уже на уровне Марсело, Баррези, Мальдини, крайне трудно вернее сказать невозможно. Если это понимаешь то зачем тогда тролишь. Можно подумать что в России. Есть ещё с десяток или два таких академий. Люди ну имейте вы совесть. Команду и академию создал человек далекий от футбола, тем не менее он за свои (не награбленные из трубы или приисков) деньги создал и построил. При том что желающих мешать ему больше чем желающих оказать реальную помощь. Более того вы хоть раз слышали из руководителей высшего ранга, что таким людям как Галицкий нужно помогать, а не мешать.