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    Серия А. «Аталанта» крупно проиграла «Роме», Миранчук вышел на 64-й минуте

    «Аталанта» разгромно уступила «Роме» в очередном туре чемпионата Италии. У римлян дубль у форварда Тэмми Абрахама.

    В шести последних матчах за «Рому» Абрахам поучаствовал в восьми голах.

    «Рома» поднялась на пятое место, опередив «Фиорентину». «Аталанта» осталась третьей.

    У хозяев на 64-й минуте вышел на замену российский полузащитник Алексей Миранчук.

    Италия. Серия А. 18-й тур

    Аталанта – Рома – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Абрахам, 1; 0:2 – Дзаньоло, 27; 1:2 – Муриэль, 45+1; 1:3 – Смоллинг, 72; 1:4 – Абрахам, 82.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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