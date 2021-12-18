Серия А. «Аталанта» крупно проиграла «Роме», Миранчук вышел на 64-й минуте

«Аталанта» разгромно уступила «Роме» в очередном туре чемпионата Италии. У римлян дубль у форварда Тэмми Абрахама.

В шести последних матчах за «Рому» Абрахам поучаствовал в восьми голах.

«Рома» поднялась на пятое место, опередив «Фиорентину». «Аталанта» осталась третьей.

«Аталанта» проиграла в Серии А впервые за более чем два месяца.

«Рома» за весь матч нанесла восемь ударов по воротам – это их худший показатель в текущем сезоне Серии А. Однако римляне забили четыре гола – их рекорд в текущем сезоне Серии А.

У хозяев на 64-й минуте вышел на замену российский полузащитник Алексей Миранчук.

Италия. Серия А. 18-й тур

Аталанта – Рома – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Абрахам, 1; 0:2 – Дзаньоло, 27; 1:2 – Муриэль, 45+1; 1:3 – Смоллинг, 72; 1:4 – Абрахам, 82.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А