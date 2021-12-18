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Материалы

Аталанта - Рома

18.12.2021, Суббота, 17:00 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 18 тур Аталанта - Рома
Италия. Серия А (2020/2021)
32 тур
22 апреля, четверг 19:30 Рома 1:1 Аталанта
13 тур
20 декабря, воскресенье 20:00 Аталанта 4:1 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
24 тур
15 февраля, суббота 22:45 Аталанта 2:1 Рома
5 тур
25 сентября, среда 20:00 Рома 0:2 Аталанта
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
27 января, воскресенье 17:00 Аталанта 3:3 Рома
2 тур
27 августа, понедельник 21:30 Рома 3:3 Аталанта
Италия. Серия А (2017/2018)
20 тур
6 января, суббота 20:00 Рома 1:2 Аталанта
1 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Аталанта 0:1 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 16:00 Рома 1:1 Аталанта
13 тур
20 ноября, воскресенье 17:00 Аталанта 2:1 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 13:30 Аталанта 3:3 Рома
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Рома 0:2 Аталанта
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 16:00 Рома 1:1 Аталанта
12 тур
22 ноября, суббота 20:00 Аталанта 1:2 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
12 апреля, суббота 22:45 Рома 3:1 Аталанта
14 тур
1 декабря, воскресенье 18:00 Аталанта 1:1 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
24 февраля, воскресенье 18:00 Аталанта 2:3 Рома
7 тур
7 октября, воскресенье 14:30 Рома 2:0 Аталанта
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
11 декабря, вторник 23:59 Рома 3:0 Аталанта
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 18:00 Аталанта 4:1 Рома
6 тур
1 октября, суббота 20:00 Рома 3:1 Аталанта
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Аталанта
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Аталанта 1:2 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 17:00 Аталанта 3:0 Рома
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Аталанта
Италия. Серия А (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Аталанта
18 тур
13 января, воскресенье 17:00 Аталанта 1:2 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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