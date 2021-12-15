Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Якубко: «Если бы Кокорин в 20 лет уехал в Европу, вырос бы до уровня Карпина или Мостового. Но его засыпали деньгами – и вот что вышло»

    Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко поговорил о фигуре форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Они вместе играли в Москве.

    – Вернемся к теме молодых русских игроков и больших денег. В «Динамо» вы пересеклись с Кокориным – он самый показательный пример больших денег и бездумного транжирства.

    – Если бы Кокорин в 20 лет отправился в Англию или Испанию, вырос до уровня Валерия Карпина или Александра Мостового. Но его засыпали деньгами — и вот что из этого вышло. Была одна история. В пятницу, за день до игры, к нему подошел Миодраг Божович и говорит: «Саша, мне прислали четыре фото, ты вчера был в клубе «Облака». А этот улыбается и говорит: «Это не я». Как 20-летний пацан может себе позволить так отвечать тренеру? Я бы ему на месте Божовича врезал.

    Миодраг хотел его за это отправить в дубль, но руководство запретило. И Божовичу приходилось ставить Кокорина в состав. В этом все «Динамо». Решал не тренер, а руководство. Какой авторитет может быть у тренера, если малолетний засранец так отвечает?

    • Кокорин суммарно играл за «Динамо» 7 лет.
    • За команду в РПЛ он провел 177 матчей, забил 41 гол.
    • Якубко завершил карьеру в 2016 году.

    Якубко: «Черчесов считает себя королем мира, никого не уважает. Его авторитет – это унижения и обзывательства»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:10
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55298

      portero 54 минуты назад

      Еслиб уехал, то имел бы шанс не махать стулом.
      Всё случилось, может и в ФНЛ никому не нужен был бы....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      зянит угробил Сашку и множество игроков) и в том числе наш футбол)!!!
      С болота такие зарплаты пошли!! При приходе халка и одуванчика и начались сраться между собой всякие денисовы широковы и прочие)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10374

      alex1951 1 час назад

      Если бы -- да кабы......если бабушка была бы дедушкой.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      Arturashvilli 1 час назад

      Кокорин хороший откат видимо платил кому то из руководства.. Протеже всё решает

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92171
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru