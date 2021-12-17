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  • Якубко: «Если бы Кокорин в 20 лет уехал в Европу, вырос бы до уровня Карпина или Мостового. Но его засыпали деньгами – и вот что вышло»

Якубко: «Если бы Кокорин в 20 лет уехал в Европу, вырос бы до уровня Карпина или Мостового. Но его засыпали деньгами – и вот что вышло»

17 декабря 2021, 21:10
7

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко поговорил о фигуре форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Они вместе играли в Москве.

– Вернемся к теме молодых русских игроков и больших денег. В «Динамо» вы пересеклись с Кокориным – он самый показательный пример больших денег и бездумного транжирства.

– Если бы Кокорин в 20 лет отправился в Англию или Испанию, вырос до уровня Валерия Карпина или Александра Мостового. Но его засыпали деньгами — и вот что из этого вышло. Была одна история. В пятницу, за день до игры, к нему подошел Миодраг Божович и говорит: «Саша, мне прислали четыре фото, ты вчера был в клубе «Облака». А этот улыбается и говорит: «Это не я». Как 20-летний пацан может себе позволить так отвечать тренеру? Я бы ему на месте Божовича врезал.

Миодраг хотел его за это отправить в дубль, но руководство запретило. И Божовичу приходилось ставить Кокорина в состав. В этом все «Динамо». Решал не тренер, а руководство. Какой авторитет может быть у тренера, если малолетний засранец так отвечает?

  • Кокорин суммарно играл за «Динамо» 7 лет.
  • За команду в РПЛ он провел 177 матчей, забил 41 гол.
  • Якубко завершил карьеру в 2016 году.

Якубко: «Черчесов считает себя королем мира, никого не уважает. Его авторитет – это унижения и обзывательства»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Динамо Арсенал Якубко Мартин Кокорин Александр Божович Миодраг Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Arturashvilli
1639765308
Кокорин хороший откат видимо платил кому то из руководства.. Протеже всё решает
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alex1951
1639765491
Если бы -- да кабы......если бабушка была бы дедушкой.....
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portero
1639768332
Еслиб уехал, то имел бы шанс не махать стулом. Всё случилось, может и в ФНЛ никому не нужен был бы....
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Борисыч1
1639787758
Убожевич и не пользовался авторитетом. Его потолок был 4 место с Амкаром, над его сексуальным футболом только ленивый не стебался. Как и сам Якубко, к слову, тот ещё перец. Как он попал в Динамо - тёмная история. Только продержался он у нас недолго - уже через полгода получил пинка. Выгнали, даже не поленились выплатить компенсацию, лишь бы ноги его в Команде не было - довольно редкий случай, обычно дают досидеть на скамейке год. Вот такой эксперД сейчас рассуждает о Кураньи, Кокорине и прочих - типа, всё разглядел за полгода)
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Борисыч1
1639788439
Только не ставьте на одну доску Карпина и Мостового. Мостовой получил в Сельте кличку "Царь", на деньги болельщиков ему отлили памятник. Правда, не установили, но это другая история. А Карпин был всего лишь хорошим игроком рядом с Мостовым. Кстати, в Сельте Мостовой был капитаном Команды - как говорится, почувствуйте разницу.
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zigbert
1639828475
Правильно, зачем куда то ехать если здесь зарплаты пошли приличные в отличии от времен Мостового и Карпина. Да и паспорт придает уверенность сегодняшним звездам.
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