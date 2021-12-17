Якубко: «Если бы Кокорин в 20 лет уехал в Европу, вырос бы до уровня Карпина или Мостового. Но его засыпали деньгами – и вот что вышло»

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко поговорил о фигуре форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Они вместе играли в Москве.

– Вернемся к теме молодых русских игроков и больших денег. В «Динамо» вы пересеклись с Кокориным – он самый показательный пример больших денег и бездумного транжирства.

– Если бы Кокорин в 20 лет отправился в Англию или Испанию, вырос до уровня Валерия Карпина или Александра Мостового. Но его засыпали деньгами — и вот что из этого вышло. Была одна история. В пятницу, за день до игры, к нему подошел Миодраг Божович и говорит: «Саша, мне прислали четыре фото, ты вчера был в клубе «Облака». А этот улыбается и говорит: «Это не я». Как 20-летний пацан может себе позволить так отвечать тренеру? Я бы ему на месте Божовича врезал.

Миодраг хотел его за это отправить в дубль, но руководство запретило. И Божовичу приходилось ставить Кокорина в состав. В этом все «Динамо». Решал не тренер, а руководство. Какой авторитет может быть у тренера, если малолетний засранец так отвечает?

Кокорин суммарно играл за «Динамо» 7 лет.

За команду в РПЛ он провел 177 матчей, забил 41 гол.

Якубко завершил карьеру в 2016 году.

Якубко: «Черчесов считает себя королем мира, никого не уважает. Его авторитет – это унижения и обзывательства»