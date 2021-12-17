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    Якубко: «Черчесов считает себя королем мира, никого не уважает. Его авторитет – это унижения и обзывательства»

    Бывший форвард «Амкара», «Динамо» Мартин Якубко рассказал о Станиславе Черчесове, с которым они вместе работали в Перми. Словак раскрыл характер тренера.

    – А что Черчесов?

    – Он говорил все сразу, причем на эмоциях. Черчесов – специфический человек. Тренер он неплохой, у него были хорошие тренировки, классная тактика, подготовка к сопернику. Просто он считает себя королем мира. А когда у него еще и прет, так самомнение увеличивается еще в два раза. Кроме себя он никого не уважает.

    Помню, у меня заболела жена, я хотел отпроситься на один день, он меня просто послал: «Нет, вали отсюда». Возможно, как тренер он был прав, но почему нельзя было отказать по-человечески? С другой точки зрения, он тренер, я футболист, и должен делать свою работу. Я это понял и принял, но так было не у всех. Вот в «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем все это закончилось.

    – Обижались на Черчесова в «Амкаре»?

    – Многие. У Черчесова был такой стиль – он убирал ветеранов из команд, в которые приходил. Так было и с Титовым и Калиниченко в «Спартаке», и с Поповым и Волковым в «Амкаре». Ему было важно, чтобы он был единственным авторитетом в команде. Помню, как он первый раз зашел в раздевалку и начал говорить речь. А один массажист в это время сидел и смотрел в пол. Черчесов ему говорит: «Почему на меня не смотришь, когда я разговариваю?». Массажист поднимает голову и отвечает: «Мы же еще насмотримся друг на друга». И Черчесов: «Ты уже насмотрелся, уберите его нахрен отсюда, чтобы его больше тут не видел».

    – Уволили?

    – Да, больше того массажиста в клубе не было. В «Динамо» Черчесов тоже хотел утвердиться в статусе короля, но ему сказали, что никого из клуба он не уберет.

    – Черчесов может считаться топ-тренером с таким подходом к игрокам и персоналу?

    – Думаю, что нет, это уже перебор. Конечно, тренер должен иметь авторитет. Но не через унижения и обзывательства. С теми же журналистами он разговаривает как с собаками. С другой стороны, результат у Черчесова в «Амкаре» был.

    • Черчесов сейчас без работы.
    • Летом он покинул сборную Россию после 5 лет работы.
    • Якубко завершил карьеру в 2016 году.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1097

      fhnv 48 минут назад

      Это гнилой тренеришка ,как и шалимов

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      Рейтинг: +380

      VASoMeat 56 минут назад

      Мы это и так знали))

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