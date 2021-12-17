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  • Якубко: «Черчесов считает себя королем мира, никого не уважает. Его авторитет – это унижения и обзывательства»

Якубко: «Черчесов считает себя королем мира, никого не уважает. Его авторитет – это унижения и обзывательства»

17 декабря 2021, 19:50
5

Бывший форвард «Амкара», «Динамо» Мартин Якубко рассказал о Станиславе Черчесове, с которым они вместе работали в Перми. Словак раскрыл характер тренера.

– А что Черчесов?

– Он говорил все сразу, причем на эмоциях. Черчесов – специфический человек. Тренер он неплохой, у него были хорошие тренировки, классная тактика, подготовка к сопернику. Просто он считает себя королем мира. А когда у него еще и прет, так самомнение увеличивается еще в два раза. Кроме себя он никого не уважает.

Помню, у меня заболела жена, я хотел отпроситься на один день, он меня просто послал: «Нет, вали отсюда». Возможно, как тренер он был прав, но почему нельзя было отказать по-человечески? С другой точки зрения, он тренер, я футболист, и должен делать свою работу. Я это понял и принял, но так было не у всех. Вот в «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем все это закончилось.

– Обижались на Черчесова в «Амкаре»?

– Многие. У Черчесова был такой стиль – он убирал ветеранов из команд, в которые приходил. Так было и с Титовым и Калиниченко в «Спартаке», и с Поповым и Волковым в «Амкаре». Ему было важно, чтобы он был единственным авторитетом в команде. Помню, как он первый раз зашел в раздевалку и начал говорить речь. А один массажист в это время сидел и смотрел в пол. Черчесов ему говорит: «Почему на меня не смотришь, когда я разговариваю?». Массажист поднимает голову и отвечает: «Мы же еще насмотримся друг на друга». И Черчесов: «Ты уже насмотрелся, уберите его нахрен отсюда, чтобы его больше тут не видел».

– Уволили?

– Да, больше того массажиста в клубе не было. В «Динамо» Черчесов тоже хотел утвердиться в статусе короля, но ему сказали, что никого из клуба он не уберет.

– Черчесов может считаться топ-тренером с таким подходом к игрокам и персоналу?

– Думаю, что нет, это уже перебор. Конечно, тренер должен иметь авторитет. Но не через унижения и обзывательства. С теми же журналистами он разговаривает как с собаками. С другой стороны, результат у Черчесова в «Амкаре» был.

  • Черчесов сейчас без работы.
  • Летом он покинул сборную Россию после 5 лет работы.
  • Якубко завершил карьеру в 2016 году.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Якубко Мартин Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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VASoMeat
1639760939
Мы это и так знали))
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fhnv
1639761434
Это гнилой тренеришка ,как и шалимов
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mihail200606
1639765933
Ну похоже на правду..
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Ганнибал Лектор
1639812900
Чабан, что с него взять - его воспитывали вместе с баранами
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Январь 59
1639818543
Не понимаю , зачем выносить сор из избы. Ну зачем сегодня об этом говорить. Можно подумать, что это футболист был не уровне Зидана.
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