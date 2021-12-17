Якубко: «Черчесов считает себя королем мира, никого не уважает. Его авторитет – это унижения и обзывательства»

Бывший форвард «Амкара», «Динамо» Мартин Якубко рассказал о Станиславе Черчесове, с которым они вместе работали в Перми. Словак раскрыл характер тренера.

– А что Черчесов?

– Он говорил все сразу, причем на эмоциях. Черчесов – специфический человек. Тренер он неплохой, у него были хорошие тренировки, классная тактика, подготовка к сопернику. Просто он считает себя королем мира. А когда у него еще и прет, так самомнение увеличивается еще в два раза. Кроме себя он никого не уважает.

Помню, у меня заболела жена, я хотел отпроситься на один день, он меня просто послал: «Нет, вали отсюда». Возможно, как тренер он был прав, но почему нельзя было отказать по-человечески? С другой точки зрения, он тренер, я футболист, и должен делать свою работу. Я это понял и принял, но так было не у всех. Вот в «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем все это закончилось.

– Обижались на Черчесова в «Амкаре»?

– Многие. У Черчесова был такой стиль – он убирал ветеранов из команд, в которые приходил. Так было и с Титовым и Калиниченко в «Спартаке», и с Поповым и Волковым в «Амкаре». Ему было важно, чтобы он был единственным авторитетом в команде. Помню, как он первый раз зашел в раздевалку и начал говорить речь. А один массажист в это время сидел и смотрел в пол. Черчесов ему говорит: «Почему на меня не смотришь, когда я разговариваю?». Массажист поднимает голову и отвечает: «Мы же еще насмотримся друг на друга». И Черчесов: «Ты уже насмотрелся, уберите его нахрен отсюда, чтобы его больше тут не видел».

– Уволили?

– Да, больше того массажиста в клубе не было. В «Динамо» Черчесов тоже хотел утвердиться в статусе короля, но ему сказали, что никого из клуба он не уберет.

– Черчесов может считаться топ-тренером с таким подходом к игрокам и персоналу?

– Думаю, что нет, это уже перебор. Конечно, тренер должен иметь авторитет. Но не через унижения и обзывательства. С теми же журналистами он разговаривает как с собаками. С другой стороны, результат у Черчесова в «Амкаре» был.