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    Ваноли: «Я возьму что-то от тех, с кем работал раньше, однако свои идеи у меня тоже будут»

    Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос, стоит ли его считать последователем идей Антонио Конте.

    – Вы входили в штаб Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Недавно он возглавил «Тоттенхэм», но уже без вас. Почувствовали, что пора начать работать самостоятельно?

    – Я хотел бы воспользоваться моментом и поблагодарить Антонио за то время, что мы работали вместе. Считаю Конте одним из лучших тренеров мира.

    Работать с ним было классно, но сейчас действительно настал момент, когда мне пора начать собственную карьеру.

    – Верно ли называть вас продолжателем идей Конте? И кого еще из тренеров вы можете назвать своим учителем?

    – Конечно, когда работаешь с такими великими тренерами, то стараешься брать от них лучшее и развиваться. Например, в сборных Италии я работал с Арриго Сакки. Бесценно видеть и впитывать, как такие профи относятся к делу.

    В этом тоже кроется ключ к успеху. Паоло Ваноли возьмет что-то от тех, с кем работал раньше. Однако свои идеи у него тоже будут.

    • Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию.
    • Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      Pupsspb 1 час назад

      Правильно нужно играть по технологии 70 годов ... и тогда Спартак будет супер клуб!!! правда в 3 лиге

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