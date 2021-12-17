Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ваноли: «Я возьму что-то от тех, с кем работал раньше, однако свои идеи у меня тоже будут»

Ваноли: «Я возьму что-то от тех, с кем работал раньше, однако свои идеи у меня тоже будут»

17 декабря 2021, 14:38
3

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос, стоит ли его считать последователем идей Антонио Конте.

– Вы входили в штаб Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Недавно он возглавил «Тоттенхэм», но уже без вас. Почувствовали, что пора начать работать самостоятельно?

– Я хотел бы воспользоваться моментом и поблагодарить Антонио за то время, что мы работали вместе. Считаю Конте одним из лучших тренеров мира.

Работать с ним было классно, но сейчас действительно настал момент, когда мне пора начать собственную карьеру.

– Верно ли называть вас продолжателем идей Конте? И кого еще из тренеров вы можете назвать своим учителем?

– Конечно, когда работаешь с такими великими тренерами, то стараешься брать от них лучшее и развиваться. Например, в сборных Италии я работал с Арриго Сакки. Бесценно видеть и впитывать, как такие профи относятся к делу.

В этом тоже кроется ключ к успеху. Паоло Ваноли возьмет что-то от тех, с кем работал раньше. Однако свои идеи у него тоже будут.

  • Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию.
  • Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Ваноли: «Согласился возглавить «Спартак», потому что верю в эту большую команду»

Ваноли: «Хочу повторить путь Карреры. Он выиграл титул для «Спартака», не имея большого опыта»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Конте Антонио Ваноли Паоло
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pupsspb
1639741668
Правильно нужно играть по технологии 70 годов ... и тогда Спартак будет супер клуб!!! правда в 3 лиге
Ответить
Лфшт
1639754656
Мусор очередной
Ответить
Форвард 79
1639760163
Паоло, давай лучше от Конте и Сакки. Своих идей пожалуй не надо.))
Ответить
Главные новости
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
1
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
6
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
10
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
3
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
20
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Все новости
Все новости
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
4
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
10
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
20
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
2
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
15
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
14
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
10
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+