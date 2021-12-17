Ваноли: «Хочу повторить путь Карреры. Он выиграл титул для «Спартака», не имея большого опыта»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о бывшем главном тренере клуба Массимо Каррере.

— Прежде чем войти в штаб Конте, вы были главным тренером юношеских сборных Италии разных возрастов. Но на взрослом уровне еще никогда не работали самостоятельно. Уверены, что созрели?

— Последним тренером, который выиграл титул для «Спартака», был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой.

А что касается молодых, то всегда в них верю. Я действительно много работал с молодежью в Италии. Такие игроки должны постоянно расти и развиваться, а для этого их нужно правильно мотивировать.

— До «Спартака» Каррера также был помощником у Конте. Вы общались с Массимо?

— Конечно, я разговаривал с Массимо о «Спартаке», чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь.

— Тренеров любят делить на теоретиков и мотиваторов. К какому типу можно отнести вас?

— Надеюсь, мне удастся совмещать в себе оба аспекта. Постараюсь быть хорошим мотиватором и тактиком, потому что все это очень важно для финального успеха.

«Спартак» выиграл чемпионат России при Каррере в сезоне-206/17.

Ваноли сменил Руя Виторию .

. Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления на год.

Ваноли: «Согласился возглавить «Спартак», потому что верю в эту большую команду»