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  • Ваноли: «Хочу повторить путь Карреры. Он выиграл титул для «Спартака», не имея большого опыта»

Ваноли: «Хочу повторить путь Карреры. Он выиграл титул для «Спартака», не имея большого опыта»

17 декабря 2021, 12:58
17

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о бывшем главном тренере клуба Массимо Каррере.

— Прежде чем войти в штаб Конте, вы были главным тренером юношеских сборных Италии разных возрастов. Но на взрослом уровне еще никогда не работали самостоятельно. Уверены, что созрели?

— Последним тренером, который выиграл титул для «Спартака», был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой.

А что касается молодых, то всегда в них верю. Я действительно много работал с молодежью в Италии. Такие игроки должны постоянно расти и развиваться, а для этого их нужно правильно мотивировать.

— До «Спартака» Каррера также был помощником у Конте. Вы общались с Массимо?

— Конечно, я разговаривал с Массимо о «Спартаке», чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь.

— Тренеров любят делить на теоретиков и мотиваторов. К какому типу можно отнести вас?

— Надеюсь, мне удастся совмещать в себе оба аспекта. Постараюсь быть хорошим мотиватором и тактиком, потому что все это очень важно для финального успеха.

  • «Спартак» выиграл чемпионат России при Каррере в сезоне-206/17.
  • Ваноли сменил Руя Виторию.
  • Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления на год.

Ваноли: «Согласился возглавить «Спартак», потому что верю в эту большую команду»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Ваноли Паоло
Комментарии (17)
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oyabun
1639735381
Чем брать кота в мешке, не проще ли было пригласить самого Карреру?
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MaxRnD
1639735896
(с) "... Карреры. Он выиграл титул для «Спартака», не имея большого опыта" Потренироваться что ли пришёл ?
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Rybkin
1639736614
"Спартак" стал игрушкой жены Федуна. - Своего рода фаллоимитатором в руках Заремы.
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Старикан
1639736782
Такое впечатление, что в Спартак идут не работать, а за получением неустойки...
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Chehofff
1639739583
Я хоть и болельщик "Зенита", хочу искренне пожелать фанатам "Спартака" крепких нервов. Чтобы пережить эту позорную чёрную полосу. Игроки отличные есть. Традиции. База. Тренера отличные бывали. Всё гробит Фegyн и его неадекватная cocка. Пусть вернётся хороший интересный сильный "Спартак", с которым будет интересно состязаться..
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jek718875
1639740342
Трудовая книжка П.ВАНОЛИ:принят 17.12.21-уволен 17.05.2022
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zigbert
1639741872
В этом сезоне уже не получится. Но если концовка чемпионата для Спартака пройдет более успешно, доверие болельщиков будет обеспечено.
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kliker
1639746534
Ванолли наговорил с три короба, очень хочется по каждой фразе троллить, но подожду первых результатов.
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алдан2014
1639747181
Многое,если не всё будет зависеть от трансферов на вход и на выход.
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fhnv
1639761199
ни чего у тебя не получится! Больше года не продержишься
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