Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Ваноли: «Хочу повторить путь Карреры. Он выиграл титул для «Спартака», не имея большого опыта»

    Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о бывшем главном тренере клуба Массимо Каррере.

    — Прежде чем войти в штаб Конте, вы были главным тренером юношеских сборных Италии разных возрастов. Но на взрослом уровне еще никогда не работали самостоятельно. Уверены, что созрели?

    — Последним тренером, который выиграл титул для «Спартака», был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой.

    А что касается молодых, то всегда в них верю. Я действительно много работал с молодежью в Италии. Такие игроки должны постоянно расти и развиваться, а для этого их нужно правильно мотивировать.

    — До «Спартака» Каррера также был помощником у Конте. Вы общались с Массимо?

    — Конечно, я разговаривал с Массимо о «Спартаке», чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь.

    — Тренеров любят делить на теоретиков и мотиваторов. К какому типу можно отнести вас?

    — Надеюсь, мне удастся совмещать в себе оба аспекта. Постараюсь быть хорошим мотиватором и тактиком, потому что все это очень важно для финального успеха.

    • «Спартак» выиграл чемпионат России при Каррере в сезоне-206/17.
    • Ваноли сменил Руя Виторию.
    • Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления на год.

    Ваноли: «Согласился возглавить «Спартак», потому что верю в эту большую команду»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      Chehofff 4 минуты назад

      Я хоть и болельщик "Зенита", хочу искренне пожелать фанатам "Спартака" крепких нервов. Чтобы пережить эту позорную чёрную полосу.
      Игроки отличные есть. Традиции. База. Тренера отличные бывали.
      Всё гробит Фegyн и его неадекватная cocка.
      Пусть вернётся хороший интересный сильный "Спартак", с которым будет интересно состязаться..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 11 минут назад

      Путь Карреры это багаж Аленичева и подарок от РФС и судейского корпуса на юбилей Симоняна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7157

      Старикан 50 минут назад

      Такое впечатление, что в Спартак идут не работать, а за получением неустойки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Rybkin 53 минуты назад

      "Спартак" стал игрушкой жены Федуна. - Своего рода фаллоимитатором в руках Заремы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27569

      silver29 1 час назад

      Плохой пример (((( повторить путь Карреры это выиграть чемпионат и быть изгнанным на следующий сезон когда команда идет на втором месте (((( Можно повторить достижение Карреры.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      99-й 1 час назад

      тож шоб погнали после?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48182

      MaxRnD 1 час назад

      (с) "... Карреры. Он выиграл титул для «Спартака», не имея большого опыта"
      Потренироваться что ли пришёл ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31064

      oyabun 1 час назад

      Чем брать кота в мешке, не проще ли было пригласить самого Карреру?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4971

      Semenycch > oyabun 1 час назад

      Прошедший через пищеварительную систему Спартака тренер превращается в ........... и ко вторичному употреблению не пригоден.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11025

      Fusballer > Semenycch 50 минут назад

      Ага, Эмери, например.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1307

      Хейтер Аларм > Semenycch 49 минут назад

      а как же унайа эмери, семеныч?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -85

      пудель бдсм-щик > Semenycch 41 минуту назад

      семеныш, тебе тут на клыка уже смотрю накидали, а ты все никак не успокоишься))) тебя даже фаны Зенита не любят, не говоря уже о спартачах)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      кaстрюлька > Semenycch 18 минут назад

      Страшно представить, что представляет из себя травоядный физрук Сельмаг, прошедший через говно-Уфу

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92171
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru