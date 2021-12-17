Ваноли: «Согласился возглавить «Спартак», потому что верю в эту большую команду»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал назначение в столичный клуб.

— Мистер, добро пожаловать в Россию.

— Благодарю за очень теплый прием. Для меня стать частью такого клуба и работать для его болельщиков — большая честь. Сейчас мы стараемся погрузиться в историю «Спартака», чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно.

— «Спартак» провел первую часть сезона неоднозначно. Занял первое место в группе Лиги Европы, но идет лишь девятым в РПЛ. В чем вы видите главные проблемы команды и как планируете исправлять ситуацию?

— Я хотел бы отдать должное игрокам, а также предыдущему тренеру, которые добились такого успеха для «Спартака». Но мы должны работать над нашим менталитетом и над психологией.

Не должно быть такого, что при хороших результатах в Европе команда занимает в таблице чемпионата страны столь низкое место. Это «Спартак», и он должен одинаково хотеть побеждать и на международной арене, и в России.

— Весной «Спартаку» исполнится 100 лет. Принять команду в такой момент — смелое решение.

— Я согласился на работу в «Спартаке», потому что верю в эту большую команду. Сейчас я могу пообещать болельщикам одно: буду абсолютно искренен, намерен отдавать всю свою страсть и работать на сто процентов.

Ваноли сменил Руя Виторию .

. «Спартак» – первый клуб, в котором Ваноли будет главным тренером.

Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления на год.

Ваноли – 15-й тренер «Спартака» при Федуне и 10-й за последние 10 лет

«Спартак» – это искусство». Клуб представил Ваноли в образе художника