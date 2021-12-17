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  • Ваноли: «Согласился возглавить «Спартак», потому что верю в эту большую команду»

Ваноли: «Согласился возглавить «Спартак», потому что верю в эту большую команду»

17 декабря 2021, 12:34
15

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал назначение в столичный клуб.

— Мистер, добро пожаловать в Россию.

— Благодарю за очень теплый прием. Для меня стать частью такого клуба и работать для его болельщиков — большая честь. Сейчас мы стараемся погрузиться в историю «Спартака», чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно.

— «Спартак» провел первую часть сезона неоднозначно. Занял первое место в группе Лиги Европы, но идет лишь девятым в РПЛ. В чем вы видите главные проблемы команды и как планируете исправлять ситуацию?

— Я хотел бы отдать должное игрокам, а также предыдущему тренеру, которые добились такого успеха для «Спартака». Но мы должны работать над нашим менталитетом и над психологией.

Не должно быть такого, что при хороших результатах в Европе команда занимает в таблице чемпионата страны столь низкое место. Это «Спартак», и он должен одинаково хотеть побеждать и на международной арене, и в России.

— Весной «Спартаку» исполнится 100 лет. Принять команду в такой момент — смелое решение.

— Я согласился на работу в «Спартаке», потому что верю в эту большую команду. Сейчас я могу пообещать болельщикам одно: буду абсолютно искренен, намерен отдавать всю свою страсть и работать на сто процентов.

  • Ваноли сменил Руя Виторию.
  • «Спартак» – первый клуб, в котором Ваноли будет главным тренером.
  • Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления на год.

Ваноли – 15-й тренер «Спартака» при Федуне и 10-й за последние 10 лет

«Спартак» – это искусство». Клуб представил Ваноли в образе художника

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (15)
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заткнитемнерот
1639733786
Полтора миллиона причин возглавить Спартак.
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oyabun
1639734076
Слабо верится в что то путное, потому что руководство Спартака полный неадекват. Но тем не менее "Добро пожаловать". Вдруг получится Каррера-2 ?
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JTherry
1639734174
Руй был искреннее и смелее тебя, Паоло... ты будешь использовать поддержку семьи Федуна, а Рую только мешали работать и блокировали трансферы...
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derrik2000
1639734198
Точнее, верю в клуб, который мне будет платить первый и последний раз такое бешеное бабло, поскольку ни ранее, ни после Спартака больше нигде не буду нужен, как главный тренер. Разве только в серии С чемпионата Италии, а, если брать по большому счёту, то только в чемпионате Гондураса )). И то ещё подумают, прежде чем меня подписать. Но там гроши платят...
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Иван Петров 1986
1639735143
Потому что бабки хорошие дали. В Европе за деньги отвечать результатом нужно, а тут ни за что отвечать не надо.
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алдан2014
1639747053
Ни чего не меняется
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piligrim1986
1639754871
потому что больше не всрался ни кому
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ivany4
1639755437
Из всех разговоров, одна дельная мысль - мы должны работать над нашим менталитетом и над психологией. Согласен, порой ведем в счете всю игру, а за пару минут до конца пропускаем и все хорошее испаряется как дым. Ну а остальное, будем считать, словами вежливости и предсезонные обещания.
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Axe111
1639764802
Большая команда)
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