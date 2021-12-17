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    Ваноли: «Согласился возглавить «Спартак», потому что верю в эту большую команду»

    Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал назначение в столичный клуб.

    — Мистер, добро пожаловать в Россию.

    — Благодарю за очень теплый прием. Для меня стать частью такого клуба и работать для его болельщиков — большая честь. Сейчас мы стараемся погрузиться в историю «Спартака», чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно.

    — «Спартак» провел первую часть сезона неоднозначно. Занял первое место в группе Лиги Европы, но идет лишь девятым в РПЛ. В чем вы видите главные проблемы команды и как планируете исправлять ситуацию?

    — Я хотел бы отдать должное игрокам, а также предыдущему тренеру, которые добились такого успеха для «Спартака». Но мы должны работать над нашим менталитетом и над психологией.

    Не должно быть такого, что при хороших результатах в Европе команда занимает в таблице чемпионата страны столь низкое место. Это «Спартак», и он должен одинаково хотеть побеждать и на международной арене, и в России.

    — Весной «Спартаку» исполнится 100 лет. Принять команду в такой момент — смелое решение.

    — Я согласился на работу в «Спартаке», потому что верю в эту большую команду. Сейчас я могу пообещать болельщикам одно: буду абсолютно искренен, намерен отдавать всю свою страсть и работать на сто процентов.

    • Ваноли сменил Руя Виторию.
    • «Спартак» – первый клуб, в котором Ваноли будет главным тренером.
    • Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления на год.

    Ваноли – 15-й тренер «Спартака» при Федуне и 10-й за последние 10 лет

    «Спартак» – это искусство». Клуб представил Ваноли в образе художника

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии14
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      Рейтинг: +684

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 14 минут назад

      Пуговка от парток, а не большая команда. )))

      1
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      Рейтинг: +4029

      neim 43 минуты назад

      " Весной «Спартаку» исполнится 100 лет. Принять команду в такой момент — смелое решение. "

      Да чего бояться. До весны еще двоих-троих тренеров сменят. Вот пусть они и боятся 🤭🤭🤭 .

      0
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      Рейтинг: +3128

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Потому что бабки хорошие дали. В Европе за деньги отвечать результатом нужно, а тут ни за что отвечать не надо.

      0
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      Рейтинг: +249

      сoсoк пopoсячий 1 час назад

      Верить мало, надо ещё и смуглую мартышку пошпиливать, потому что у Федуна давно и даже с ложкой не стоит

      1
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      Рейтинг: +27569

      silver29 1 час назад

      Это все лирика, главный вопрос как Ваноли собирается усиляться ? Предоставил ли он список трансферов Федуну или как Витория согласился играть этим составом, тогда это прямой путь в аэропорт.

      3
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      Рейтинг: +4971

      Semenycch > silver29 1 час назад

      А как же московские старушки, продолжат голодать, когда свиньи тратят сотни миллионов рублей на всякое иностранное дерьмо?

      1
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      Рейтинг: +8709

      "supermax" > Semenycch 1 час назад

      наверно так же как и питерские старушки, когда бомжи-гомосеки покупают малкомов по 40 лямов

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      Рейтинг: +27569

      silver29 > Semenycch 1 час назад

      Слушай, ты же писал, что не ребенок, хотя я стал сильно сомневаться читая твои "тексты", при чем тут бабушки и деньги Федуна ? Этот вопрос ты бы лучше Миллеру задал, зачем от тырит деньги из бюджета бабушек?

      0
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      Рейтинг: +4971

      Semenycch 1 час назад

      Может потому, что нигде больше не предлагали должность главного тренера?

      1
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      Рейтинг: +18183

      derrik2000 1 час назад

      Точнее, верю в клуб, который мне будет платить первый и последний раз такое бешеное бабло, поскольку ни ранее, ни после Спартака больше нигде не буду нужен, как главный тренер.
      Разве только в серии С чемпионата Италии, а, если брать по большому счёту, то только в чемпионате Гондураса )).
      И то ещё подумают, прежде чем меня подписать.
      Но там гроши платят...

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      Рейтинг: +19255

      JTherry 1 час назад

      Руй был искреннее и смелее тебя, Паоло... ты будешь использовать поддержку семьи Федуна, а Рую только мешали работать и блокировали трансферы...

      1
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      Рейтинг: +31064

      oyabun 1 час назад

      Слабо верится в что то путное, потому что руководство Спартака полный неадекват. Но тем не менее "Добро пожаловать". Вдруг получится Каррера-2 ?

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      Рейтинг: +19255

      JTherry > oyabun 1 час назад

      хз, что там может получиться, буду рад, если получится нечто похожее на Карреру-2... но ветераны уже завидуют - 1,5 лимона уплыли...)

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      Рейтинг: +275

      заткнитемнерот 1 час назад

      Полтора миллиона причин возглавить Спартак.

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