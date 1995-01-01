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    РПЛ получил от РФС права на проведение чемпионата России

    РФС сообщил о передаче РПЛ прав на проведение чемпионата России по футболу.

    «РФС передал РПЛ права на проведение чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги до сезона-2025/26 включительно. Также лига на возмездной основе получила коммерческие права до сезона-2029/30 включительно.

    РФС передал ФНЛ права на проведение первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ «Первый дивизион» и первенства России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ до сезона-2025/26 включительно.

    Также ФНЛ на возмездной основе получила коммерческие права на эти соревнования до сезона-2029/30 включительно», – сообщает пресс-служба РФС.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2291

      Enter2006 1 час назад

      Это прям как переизбрание президента и ЕдРа в нашей стране, такая неожиданность! ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5666

      maygli 1 час назад

      А разве могло быть иначе?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +182

      Slavan62 2 часа назад

      А что, РФС мог и не дать прав? Дурь какая то

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