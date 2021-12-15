РПЛ получил от РФС права на проведение чемпионата России

РФС сообщил о передаче РПЛ прав на проведение чемпионата России по футболу.

«РФС передал РПЛ права на проведение чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги до сезона-2025/26 включительно. Также лига на возмездной основе получила коммерческие права до сезона-2029/30 включительно.

РФС передал ФНЛ права на проведение первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ «Первый дивизион» и первенства России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ до сезона-2025/26 включительно.

Также ФНЛ на возмездной основе получила коммерческие права на эти соревнования до сезона-2029/30 включительно», – сообщает пресс-служба РФС.