Агент Хлусевича: «Даня был в шорт-листах клубов из топ-5 лиг Европы»

Олег Мавренков, агент полузащитника Даниила Хлусевича, рассказал о переходе своего клиента из тульского «Арсенала» в «Спартак».

«Незадолго до официального предложения от «Спартака» обсуждали с моим другом, агентом Аланом Прудниковым, возможность этого трансфера. Спустя небольшой промежуток времени сделка состоялась.

Когда Даня узнал о конкретном предложении от «Спартака», обрадовался: было приятно осознавать, что такой большой, именитый, народный клуб заинтересован в нем. Сразу дал добро на переход.

Переговоры проходили спокойно, конкретно и солидно. Мы быстро нашли компромиссы с руководством «Спартака». Благодарны «Арсеналу» во главе с Гурамом Аджоевым за время в команде. Без «Арсенала» мы не оказались бы в «Спартаке».

Были конкретные предложения и помимо «Спартака», о которых знали только мы с Даней. Был очень большой и предметный интерес от других клубов, которых нужно было немного подождать. Также Даня был в шорт-листах нескольких европейских клубов из топ-5 [лиг]», – сказал агент.