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  • Агент Хлусевича: «Даня был в шорт-листах клубов из топ-5 лиг Европы»

Агент Хлусевича: «Даня был в шорт-листах клубов из топ-5 лиг Европы»

14 декабря 2021, 18:57
8

Олег Мавренков, агент полузащитника Даниила Хлусевича, рассказал о переходе своего клиента из тульского «Арсенала» в «Спартак».

«Незадолго до официального предложения от «Спартака» обсуждали с моим другом, агентом Аланом Прудниковым, возможность этого трансфера. Спустя небольшой промежуток времени сделка состоялась.

Когда Даня узнал о конкретном предложении от «Спартака», обрадовался: было приятно осознавать, что такой большой, именитый, народный клуб заинтересован в нем. Сразу дал добро на переход.

Переговоры проходили спокойно, конкретно и солидно. Мы быстро нашли компромиссы с руководством «Спартака». Благодарны «Арсеналу» во главе с Гурамом Аджоевым за время в команде. Без «Арсенала» мы не оказались бы в «Спартаке».

Были конкретные предложения и помимо «Спартака», о которых знали только мы с Даней. Был очень большой и предметный интерес от других клубов, которых нужно было немного подождать. Также Даня был в шорт-листах нескольких европейских клубов из топ-5 [лиг]», – сказал агент.

  • «Спартак» заплатил за хавбека 3 миллиона евро.
  • Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2026 года.
  • Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Хлусевич Даниил
Комментарии (8)
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Олег1204
1639498966
Но выбрал бабло, я понял
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Arturashvilli
1639499287
Осенний отрезок он выдал на приличном уровне, если бы не подписал его Спартак, то думаю какой нибудь европейский средняк сделал бы предложение
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alefreddy
1639502674
игрок хороший а не МАнСити или Реал им интересовались?
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portero
1639503917
Агенты так похожи, нет креатива, все под одну копирку тексты озвучивают...
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Axe111
1639506896
Да да да....цирк
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вальтер79
1639514094
в европе и знать то не знают кто такой хлусевич агент фантазер знатный конечно))))))
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Иван Петров 1986
1639551096
Но в Спартаке бабок больше предложили. Вот и весь секрет.
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zigbert
1639558044
Игрок молодой, перспективный. Лишь бы заиграл в Спартаке.
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