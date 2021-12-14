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    Агент Хлусевича: «Даня был в шорт-листах клубов из топ-5 лиг Европы»

    Олег Мавренков, агент полузащитника Даниила Хлусевича, рассказал о переходе своего клиента из тульского «Арсенала» в «Спартак».

    «Незадолго до официального предложения от «Спартака» обсуждали с моим другом, агентом Аланом Прудниковым, возможность этого трансфера. Спустя небольшой промежуток времени сделка состоялась.

    Когда Даня узнал о конкретном предложении от «Спартака», обрадовался: было приятно осознавать, что такой большой, именитый, народный клуб заинтересован в нем. Сразу дал добро на переход.

    Переговоры проходили спокойно, конкретно и солидно. Мы быстро нашли компромиссы с руководством «Спартака». Благодарны «Арсеналу» во главе с Гурамом Аджоевым за время в команде. Без «Арсенала» мы не оказались бы в «Спартаке».

    Были конкретные предложения и помимо «Спартака», о которых знали только мы с Даней. Был очень большой и предметный интерес от других клубов, которых нужно было немного подождать. Также Даня был в шорт-листах нескольких европейских клубов из топ-5 [лиг]», – сказал агент.

    • «Спартак» заплатил за хавбека 3 миллиона евро.
    • Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2026 года.
    • Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +174

      Arturashvilli 53 минуты назад

      Осенний отрезок он выдал на приличном уровне, если бы не подписал его Спартак, то думаю какой нибудь европейский средняк сделал бы предложение

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      Рейтинг: +1634

      Олег1204 58 минут назад

      Но выбрал бабло, я понял

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