Витория отказался комментировать возможный уход из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ушел от ответа на вопрос о своем будущем в клубе.

«Каково выводить команду, не зная, последний ли это матч для меня? Я всегда чувствовал, что мы должны быть сконцентрированы на игре. Остальное не имеет значения.

Конечно, мы хотим прервать серию до зимнего перерыва и уйти на отдых с тремя очками. Никто не говорит, что игра будет простой. Она будет сложная.

Игроки сфокусированы на победе и будут делать то, что делали в последнем матче Лиги Европы», – сказал португалец.

Витория возглавил команду в мае.

Его контракт с клубом действует до 2023 года.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.

Ожидается, что на этой неделе новым тренером москвичей станет Паоло Ваноли.

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