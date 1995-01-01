Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Витория отказался комментировать возможный уход из «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория ушел от ответа на вопрос о своем будущем в клубе.

    «Каково выводить команду, не зная, последний ли это матч для меня? Я всегда чувствовал, что мы должны быть сконцентрированы на игре. Остальное не имеет значения.

    Конечно, мы хотим прервать серию до зимнего перерыва и уйти на отдых с тремя очками. Никто не говорит, что игра будет простой. Она будет сложная.

    Игроки сфокусированы на победе и будут делать то, что делали в последнем матче Лиги Европы», – сказал португалец.

    • Витория возглавил команду в мае.
    • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.
    • Ожидается, что на этой неделе новым тренером москвичей станет Паоло Ваноли.

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +520

      alefreddy 13 минут назад

      позор команде кроме желания нет мастерства и выделить некого.А Игнатова тоже в Рубин надо.Ни Руй ни Гвардиола ничего с этим составом не выииграют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5648

      maygli 1 час назад

      Мне кажется, что Ваноли это будет, как Гиздоль в Локомотиве...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92073
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru