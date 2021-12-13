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  • Витория отказался комментировать возможный уход из «Спартака»

Витория отказался комментировать возможный уход из «Спартака»

13 декабря 2021, 19:42
5

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ушел от ответа на вопрос о своем будущем в клубе.

«Каково выводить команду, не зная, последний ли это матч для меня? Я всегда чувствовал, что мы должны быть сконцентрированы на игре. Остальное не имеет значения.

Конечно, мы хотим прервать серию до зимнего перерыва и уйти на отдых с тремя очками. Никто не говорит, что игра будет простой. Она будет сложная.

Игроки сфокусированы на победе и будут делать то, что делали в последнем матче Лиги Европы», – сказал португалец.

  • Витория возглавил команду в мае.
  • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.
  • Ожидается, что на этой неделе новым тренером москвичей станет Паоло Ваноли.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Витория Руй
Комментарии (5)
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maygli
1639415726
Мне кажется, что Ваноли это будет, как Гиздоль в Локомотиве...
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alefreddy
1639419045
позор команде кроме желания нет мастерства и выделить некого.А Игнатова тоже в Рубин надо.Ни Руй ни Гвардиола ничего с этим составом не выииграют
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Lilipyt
1639423506
Давали время и вот долгожданное трансферное окно где можно будет Витории взять игроков, которые способны осознавать его план на игру и тут как всегда руководство просыпается и переворачивает все вверх ногами. Понятно что в Спартаке нет бойцов которые бы шли в перед не смотря на соперника и турнир. То что они прекрасно играют в центре поля и катают мяч это заслуга Витории со своими тактическими действиями. Но как надо решать момент, все нет того железобетонного настроя и желания. К сожалению ключевые игроки как Соболев должны решать. Но они играют моментами и в основном могут играть командой против таких как Наполи и то не все 90 минут. Играть против Уфы, Сочи и Ростова, извините в тяжесть.
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