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    Фанаты «Динамо» на матче с «Зенитом» почтили память артиста Никулина

    Болельщики «Динамо» напомнили о приближающемся 100-летии со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина. Он родился 18 декабря 1921 года в Смоленской губернии.

    «Динамовцев я боготворил», – такая цитата Никулина вынесена на баннер фанатов московского клуба.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
    • Никулин – участник Великой Отечественной войны.
    • «Динамо», если победит «Зенит», выйдет в лидеры РПЛ.

    Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

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    Источник: Бомбардир.ру

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