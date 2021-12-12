Фанаты «Динамо» на матче с «Зенитом» почтили память артиста Никулина

Болельщики «Динамо» напомнили о приближающемся 100-летии со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина. Он родился 18 декабря 1921 года в Смоленской губернии.

«Динамовцев я боготворил», – такая цитата Никулина вынесена на баннер фанатов московского клуба.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

Никулин – участник Великой Отечественной войны.

«Динамо», если победит «Зенит», выйдет в лидеры РПЛ.

Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

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