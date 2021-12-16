Динамо - Зенит

результат заслуженный, молодцы !!!
|13 тур
|29 октября, пятница
|19:00
|Зенит
|4:1
|Динамо
|25 тур
|24 апреля, среда
|21:00
|Зенит
|2:0
|Динамо
|11 тур
|21 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Зенит
|23 тур
|18 апреля, среда
|19:30
|Зенит
|2:1
|Динамо
|9 тур
|10 сентября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:0
|Зенит
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|13:30
|Динамо
|0:1
|Зенит
|7 тур
|13 сентября, суббота
|18:30
|Зенит
|3:2
|Динамо
|24 тур
|4 октября, воскресенье
|18:30
|Зенит
|2:1
|Динамо
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Зенит
|20 тур
|19 августа, понедельник
|00:00
|Зенит
|1:2
|Динамо
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Зенит
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Динамо
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:1
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
результат заслуженный, молодцы !!!
Отскочил Зенит.
К сожалению, вот он настоящий Зенит Семака, не тот, что был с Челси. Две разные команды, потому как Динамо здесь вышло биться. А Зенит благодаря бразильцам (якобы новой тактике Семака) забил гол, и начал играть в оборону, потому как Динамо упералось. Люби Зенит больше побед. А такое чемпионство фанатам "смелого" тренера только и приятно.
Игра так себе.
Ловрен дниной был ей и остался. В Ливере штаны просиживал, сюда приехал, что бы его юноши динамовские возили. Топ защитник ска, верните Ивановича!
Наши дошли до четвертьфинала ЧМ, и что? Это делает Джикию или Кутепу топовыми? Наши вкатили Хорватам два мяча. Главная сила Хорватов в центре поля и в атаке, где практически все игроки топ чемпионатов на уровне, во главе с Модричем, а на ЧМ и Вида справлялся, который круче Турции нигде не играл. Ивановичу удалась великолепная карьера в АПЛ, и в Зените он смотрелся хорошо, даже в 33 года. Поэтому свой ЧМ засунь в ..., как и свой питоросятник.