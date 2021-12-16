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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Алексей Лунев, Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR - Владимир Москалев AVAR - Игорь Демешко
Резервный судья:
Павел Шадыханов
Инспектор:
Эдуард Малый
Материалы

Динамо - Зенит

12.12.2021, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 18 тур Динамо - Зенит
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
13 тур
29 октября, пятница 19:00 Зенит 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
12 декабря, суббота 19:00 Зенит 3:1 Динамо
5 тур
26 августа, среда 20:45 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
6 декабря, пятница 19:30 Зенит 3:0 Динамо
5 тур
10 августа, суббота 19:00 Динамо 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
24 апреля, среда 21:00 Зенит 2:0 Динамо
11 тур
21 октября, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Товарищеские матчи 2018

8 июля, воскресенье 18:00 Зенит 5:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
18 апреля, среда 19:30 Зенит 2:1 Динамо
9 тур
10 сентября, воскресенье 14:00 Динамо 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Динамо 0:3 Зенит
1 тур
19 июля, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
22 марта, воскресенье 13:30 Динамо 0:1 Зенит
7 тур
13 сентября, суббота 18:30 Зенит 3:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 13:30 Зенит 0:3 Динамо
6 тур
24 августа, суббота 13:30 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
17 ноября, суббота 16:00 Динамо 3:0 Зенит
2 тур
28 июля, суббота 13:30 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 20:15 Зенит 2:1 Динамо
35 тур
16 марта, пятница 19:00 Динамо 1:5 Зенит
Россия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда 20:30 Зенит 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 18:30 Зенит 0:0 Динамо
12 тур
10 июня, пятница 20:00 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
14 августа, суббота 16:00 Зенит 1:1 Динамо
3 тур
27 марта, суббота 18:30 Динамо 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 18:30 Зенит 2:1 Динамо
10 тур
24 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Динамо
15 тур
26 июля, суббота 16:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:30 Зенит 9:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 14:00 Динамо 4:2 Зенит
5 тур
14 апреля, суббота 14:00 Зенит 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:2 Зенит
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Зенит
1 тур
12 марта, суббота 16:00 Зенит 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Динамо 0:2 Зенит
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
30 августа, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
8 тур
10 мая, суббота 00:00 Динамо 7:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
19 августа, понедельник 00:00 Зенит 1:2 Динамо
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Зенит
Чемпионат России 2001
20 тур
5 августа, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 Зенит
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Зенит 2:1 Динамо
Чемпионат России 2000
18 тур
5 июля, среда 00:00 Динамо 1:2 Зенит
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Зенит 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Зенит
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Зенит 1:1 Динамо
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Динамо 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Динамо 0:0 Зенит
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Динамо
5 тур
31 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 12 декабря 2021, 17:12

    результат заслуженный, молодцы !!!

    0
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 12 декабря 2021, 16:16

    Отскочил Зенит.

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    Рейтинг: +2995

    Валерий2705 12 декабря 2021, 16:15

    К сожалению, вот он настоящий Зенит Семака, не тот, что был с Челси. Две разные команды, потому как Динамо здесь вышло биться. А Зенит благодаря бразильцам (якобы новой тактике Семака) забил гол, и начал играть в оборону, потому как Динамо упералось. Люби Зенит больше побед. А такое чемпионство фанатам "смелого" тренера только и приятно.

    1
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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 12 декабря 2021, 16:01

    Нужно признать, что результат справедлив. Первый тайм выиграл Зенит, за явным. А во втором, Динамо прибавило и заслуженно уравняло. На большее ни те ни другие не наработали.

    1
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 12 декабря 2021, 16:00

    Игра так себе.

    0
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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 12 декабря 2021, 15:59

    Оскочило Динамо благодаря выведенным из строя Венделу и Малкому.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 12 декабря 2021, 15:59

    Как не ругают ребят с Копакабаны (и есть за что), а без них у Зенита не клеится

    0
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    Рейтинг: +2995

    Валерий2705 12 декабря 2021, 15:52

    Ловрен дниной был ей и остался. В Ливере штаны просиживал, сюда приехал, что бы его юноши динамовские возили. Топ защитник ска, верните Ивановича!

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    Рейтинг: +2995

    Валерий2705 > пега 12 декабря 2021, 16:01

    Ероха столько не стоил. Его клубом до Зенита был Урал. Причем он тут вообще? Он даже не опорник. А то что у него с техникой беда полная, становится понятно при первом же появлении на стадионе, там его "работа" с мячом очень бросается в глаза.

    0
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    Рейтинг: +2995

    Валерий2705 > тарясятник 12 декабря 2021, 16:12

    Наши дошли до четвертьфинала ЧМ, и что? Это делает Джикию или Кутепу топовыми? Наши вкатили Хорватам два мяча. Главная сила Хорватов в центре поля и в атаке, где практически все игроки топ чемпионатов на уровне, во главе с Модричем, а на ЧМ и Вида справлялся, который круче Турции нигде не играл. Ивановичу удалась великолепная карьера в АПЛ, и в Зените он смотрелся хорошо, даже в 33 года. Поэтому свой ЧМ засунь в ..., как и свой питоросятник.

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    Рейтинг: +5954

    ySS 12 декабря 2021, 15:47

    Захарян скопировал Мостового)

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr > ySS 12 декабря 2021, 15:50

    Захарян долго думал в какую сторону упасть.

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    Рейтинг: +5954

    ySS > ilichkadr 12 декабря 2021, 15:51

    Также ножку оттопыривал, чтобы зацепиться)

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 12 декабря 2021, 15:46

    И смех, и грех: играют легавые с бомжами, а весь чат забит поросятами))) Животноводы, что вы смыслите в футболе? Эксперды, мля...

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