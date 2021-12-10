Райола: «Холанд предпримет следующий шаг. Когда он переходил в «Боруссию», все об этом знали»

Агент форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда Мино Райола анонсировал трансфер игрока в другой клуб. Возможно, он будет внутри Бундеслиги.
«Холанд предпримет следующий шаг. «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» – большие клубы, в которые он может перейти.
Когда он переходил в «Боруссию», все знали, что этот шаг наступит», – сказал Райола.
- У Холанда 51 гол в Бундеслиге (51 матч).
- Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).
- В Дортмунде он выступает уже 2 года.
Источник: Sport 1