Райола: «Холанд предпримет следующий шаг. Когда он переходил в «Боруссию», все об этом знали»

Агент форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда Мино Райола анонсировал трансфер игрока в другой клуб. Возможно, он будет внутри Бундеслиги.

«Холанд предпримет следующий шаг. «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» – большие клубы, в которые он может перейти.

Когда он переходил в «Боруссию», все знали, что этот шаг наступит», – сказал Райола.