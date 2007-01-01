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    ЭСК РФС признал ошибочным решение засчитать гол Комличенко в ворота «Зенита»

    Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Зенита», который попросил дать оценку решению арбитра Алексея Матюнина засчитать гол «Ростова» на 25-й минуте очного матча.

    «Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Зенита».

    Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот Николай Комличенко совершил нарушение правил игры против Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом.

    Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу «Зенита», – говорится в заключении.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • Ракицкий после столкновения с Комличенко вступил в спор с арбитром и получил за это предупреждение.
    • Из-за перебора желтых карточек украинец пропустит следующую встречу против «Динамо».

    Комличенко – о голе «Зениту»: «Никакого фола близко не было. Обычное единоборство»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +3188

      aaaaahhhh 49 секунд назад

      ну еще бы - Зениту забил, как такое возможно:))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +135

      LGBT+ 18 минут назад

      те кто смотрел матч, видели, как "уважаемый" Сергей Богданович с лицом агрессивного бабуина выбежал на поле и что-то кричал на судью.
      очевидно, что Зенит теперь активирует весь админ ресурс, что бы сделать Матюкину максимально неприятно.
      для таких людей, это дело принципа, потому что таковы их мерзкие ценности.

      но судья действительно наделал ошибок.
      например, не удалил игрока Зенита в начале матча.
      и рикошет от груди игрока Ростова, попавший в руку (в правилах FIFA это не фол), был трактован как пенальти.

      но видимо судья обязан ошибаться только в пользу Зенита и плевать, что в этом матче дважды засудил Ростов.

      1
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      Рейтинг: +4282

      Yurok161 24 минуты назад

      Бомбардир в своём репертуаре. А про самое главное забыл упомянуть.

      "Департамент судейства и Департамент инспектирования РФС обратились в ЭСК с просьбой оценить решение судьи, который не удалил защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова на 9-й минуте. По мнению комиссии, Матюнин ошибся, не удалив игрока."

      Про такое решение этот говносайт никогда не напишет. Иначе срача не будет. Я уж не коворю про Ракитского, который судью на х у й послал.

      1
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      Рейтинг: +4119

      _Marqella_ > Yurok161 22 минуты назад

      Они обычно одну новость разбивают на несколько новостей а то не о чем писать будет потом,ты чего не знаешь что ли?? я эту новость часа два назад прочитала..

      0
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      ...
      Рейтинг: +4282

      Yurok161 > _Marqella_ 20 минут назад

      Да понятно конечно, что им нужен срач между нами.

      1
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      Рейтинг: +731

      Лфшт 34 минуты назад

      Да кто бы сомневался ))))

      0
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      Рейтинг: +775

      belarus-gomel 43 минуты назад

      сколько голов дзюбы отменит ЭСК???? десятка три сразу нужно отменять!!!!

      2
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      Рейтинг: +55006

      portero > belarus-gomel 30 минут назад

      А разве он может голы отменять? Так словоблудие после того как всё свершилось, гол и результат никто не отменил!!!

      1
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      Рейтинг: +2224

      Ziklop 57 минут назад

      а Мандюнин и его помощницы ВАР будут наказаны?
      эта *мань.да всё видел , но что-то помешало ему свистнуть.

      3
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      ...
      Рейтинг: +48033

      MaxRnD > Ziklop 22 минуты назад

      (https://www.sport-express.ru) "На 77-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:2) судья Алексей Матюнин допустил ошибку. После вынесения предупреждения ростовчанину Хорену Байрамяну он позволил игроку сине-бело-голубых Вилмару Барриосу без свистка ввести мяч в игру, атака закончилась голом Далера Кузяева"

      Тогда Матюнин хороший был ?

      1
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      Рейтинг: +4119

      _Marqella_ > MaxRnD 21 минуту назад

      Макс не гунди,не солидно...отскочили и радуйся...))

      2
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      Рейтинг: +48033

      MaxRnD > _Marqella_ 20 минут назад

      Маша, кто отскочил-то ? ))

      1
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      Рейтинг: +5495

      Ганнибал Лектор > MaxRnD 19 минут назад

      Недавно был у нас разговор на эту тему. Говорили про КОНКРЕТНО ЭТОТ чемпионат. Продолжим? Кого там судьи тащат к чемпионству? Уже даже авторитетный для тебя ЭСК РФС признал результативную ошибку против Зенита.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4282

      Yurok161 > MaxRnD 18 минут назад

      Ну в этой игре зенит отскочил, а в позапрошлом матче мы)

      0
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      Рейтинг: +4119

      _Marqella_ > MaxRnD 17 минут назад

      Вы отскочили,трудно догадаться??

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8739

      Alekxei Z. 59 минут назад

      Нет слов.
      Если уж "ковыряться" , то скорее фол на Венделе можно "притянуть", но тут силовая борьба.
      То что Ракицкий отлетел это его проблемы, неправильно ноги и корпус поставил.

      3
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      Рейтинг: +2297

      baden69 > Alekxei Z. 55 минут назад

      В данном моменте Комличенко не стремился сыграть в мяч, а играл намеренно в корпус соперника не видя при этом мяч, а это является нарушением правил. Когда оба игрока стремятся к мячу, то это силовая борьба, а здесь мяч был далеко и была намеренная игра в соперника. Учите матчасть.

      4
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      Рейтинг: +55006

      portero > baden69 29 минут назад

      Наверное мяч находился на неигровом расстоянии, а мяс он мог и видеть в десяти метрах, чай не слепой..

      1
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      Рейтинг: +10273

      alex1951 59 минут назад

      Законники нашлись......у вас ,что позднее зажигание?
      Где был VAR ,где были посланники во время игры?
      Идите в 5ю точку ,борцы за справедливость!
      .......На крайняк -переигровка ,и то на нейтр. поле..

      0
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      Рейтинг: +2224

      Ziklop 1 час назад

      "и игрок "Ростова" не имел зрительный контакт с мячом" странная формулировка.

      1
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      Рейтинг: +26386

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Будет много возмущённых "хрю-хрю" .

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