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  • ЭСК РФС признал ошибочным решение засчитать гол Комличенко в ворота «Зенита»

ЭСК РФС признал ошибочным решение засчитать гол Комличенко в ворота «Зенита»

9 декабря 2021, 19:39
60

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Зенита», который попросил дать оценку решению арбитра Алексея Матюнина засчитать гол «Ростова» на 25-й минуте очного матча.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Зенита».

Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот Николай Комличенко совершил нарушение правил игры против Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом.

Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу «Зенита», – говорится в заключении.

  • Матч завершился ничьей 2:2.
  • Ракицкий после столкновения с Комличенко вступил в спор с арбитром и получил за это предупреждение.
  • Из-за перебора желтых карточек украинец пропустит следующую встречу против «Динамо».

Комличенко – о голе «Зениту»: «Никакого фола близко не было. Обычное единоборство»

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Ракицкий Ярослав Комличенко Николай
Комментарии (60)
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Spirit_78
1639068351
Удивлён, если честно. В последнее время прослеживается тенденция прикрывать косяки арбитров со стороны ЭСК.
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Ziklop
1639068466
"и игрок "Ростова" не имел зрительный контакт с мячом" странная формулировка.
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Ziklop
1639068673
а Мандюнин и его помощницы ВАР будут наказаны? эта *мань.да всё видел , но что-то помешало ему свистнуть.
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belarus-gomel
1639069501
сколько голов дзюбы отменит ЭСК???? десятка три сразу нужно отменять!!!!
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aaaaahhhh
1639072058
ну еще бы - Зениту забил, как такое возможно:))))
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житель СПб
1639074604
Ну что? А где тогда отмена желтой Ракитскому?! Или действительно продолжает работать установка на то, чтобы подопустить Зенит по отношению к Динамо?!
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alp
1639075240
ну емае опять Зенит все купил!
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ААМ
1639083304
А ведь эта ошибка может решить исход ЧР. Так судьи "любят "Зенит"
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paracetamol
1639088932
Все видели нарушение кроме судьи. А вот ВАР не видел. Там в ВАРе варщицей какую-то бабу посадили тупую. Интересно, специально это сделали или нет?
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jek718875
1639110120
МАТЮНИН лучший арбитр РПЛ, лучшие не ошибаются(экспертно-судейскую комиссию разогнать к чёртовой матери и отстранить до конца жизни)
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