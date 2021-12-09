ЭСК РФС признал ошибочным решение засчитать гол Комличенко в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Зенита», который попросил дать оценку решению арбитра Алексея Матюнина засчитать гол «Ростова» на 25-й минуте очного матча.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Зенита».

Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот Николай Комличенко совершил нарушение правил игры против Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом.

Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу «Зенита», – говорится в заключении.

Матч завершился ничьей 2:2.

Ракицкий после столкновения с Комличенко вступил в спор с арбитром и получил за это предупреждение.

Из-за перебора желтых карточек украинец пропустит следующую встречу против «Динамо».

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