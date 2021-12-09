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    «Варшава, ты готова?» «Спартак» разместил рекламу в столице Польши перед игрой с «Легией»

    «Спартак» разместил собственную рекламу в Варшаве перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

    «Варшава, ты готова? Потому что мы – да», – написано на электронном табло в одном из районов столицы Польши.

    Напомним, в сентябре «Легия» разместила рекламу в Москве перед игрой 1-го тура. Тот матч завершился победой польского клуба над «Спартаком» со счетом 1:0.

    • Матча начнется в 20:45 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Для выхода в евровесну «Спартаку» достаточно не проиграть.
    • Победа выведет красно-белых в плей-офф ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2964

      Блямба 1 минуту назад

      Некрасиво это и провокационно.
      Взбодрить соперника-одно,а вот выбесить-совершенно другое.
      Зря г-н Зеленов это делает.
      Себе дороже.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24902

      slavutiq70 7 минут назад

      Победа любит тишину ,,, когда же это поймёт наша пиар служба ,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10272

      alex1951 13 минут назад

      Ах ,Легия,Легия - у тебя все привилегии.....
      А у Спартака реклама есть,она затронула их честь.....
      Будет битва на поляне ,биться будут до конца,
      Даже Наполи на поле ,не обошла там Спартака,
      Так сливайте пшеки воду,вам пришел почти 3.14 дец,
      Кто прочел мое творенье,тот ,канечьна мо-ло-дец!)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30263

      VVM1964 15 минут назад

      Как вы достали ((( А может лучше помолчать перед матчем , чем вот подобное бахвальство !!!

      5
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      Рейтинг: +3755

      sobaka120982 25 минут назад

      Ну что в группе ни чего не решено, будет Заруба!!! И конечно вся Россия будет болеть сегодня за победу спартака и ничью в параллельной игре

      1
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      Рейтинг: +18001

      derrik2000 27 минут назад

      Опять пресс-служба Спартака "отличилась".
      Видимо, Федуну это нравится.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3751

      Бомбардиръ 32 минуты назад

      Хрюшки пугают поляков сейчас травмированным Ларссоном)

      0
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      Рейтинг: +2793

      Klaido > Бомбардиръ 28 минут назад

      ну не вашей же ослятиной с унитаз-арены их пугать))))

      1
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      Рейтинг: +3751

      Бомбардиръ > Klaido 18 минут назад

      Унитаз-арена это ваша арена - открывашка-закрывашка-открывашка...)))

      0
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      Рейтинг: +2793

      Klaido > Бомбардиръ 6 минут назад

      наша - открывашка, а ваша - унитаз
      изучай архитектуру )))

      0
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      Рейтинг: +737

      стоп кран 33 минуты назад

      Накуя кучу бабла на рекламу кидать ? К чему эти ненужные понты ? На поле доказывайте и обосновывайте.

      2
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      ...
      Рейтинг: +19013

      JTherry > стоп кран 22 минуты назад

      по сути правильно сказал... но по форме подачи - это ответ на действия Легии в Москве, не в деньгах дело...)

      0
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      Рейтинг: +30263

      VVM1964 > JTherry 15 минут назад

      Лучший ответ - это победа .

      2
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      Рейтинг: +737

      стоп кран > VVM1964 2 минуты назад

      Точно. Уважения заслуживает тот, кто спокойно, уверенно и мощно побеждает в матче, не кидая ненужных понтов и провокаций.
      И не повторяя за соперником этих тупых и грязных действий.

      0
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      Рейтинг: +370

      R-W_warrior 54 минуты назад

      Отдрюч пшеков, "Спартак"!!!!

      4
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