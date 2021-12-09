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  • «Варшава, ты готова?» «Спартак» разместил рекламу в столице Польши перед игрой с «Легией»

«Варшава, ты готова?» «Спартак» разместил рекламу в столице Польши перед игрой с «Легией»

9 декабря 2021, 14:51
32

«Спартак» разместил собственную рекламу в Варшаве перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Варшава, ты готова? Потому что мы – да», – написано на электронном табло в одном из районов столицы Польши.

Напомним, в сентябре «Легия» разместила рекламу в Москве перед игрой 1-го тура. Тот матч завершился победой польского клуба над «Спартаком» со счетом 1:0.

  • Матча начнется в 20:45 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • Для выхода в евровесну «Спартаку» достаточно не проиграть.
  • Победа выведет красно-белых в плей-офф ЛЕ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (32)
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R-W_warrior
1639051317
Отдрюч пшеков, "Спартак"!!!!
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derrik2000
1639052925
Опять пресс-служба Спартака "отличилась". Видимо, Федуну это нравится.
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sobaka120982
1639053038
Ну что в группе ни чего не решено, будет Заруба!!! И конечно вся Россия будет болеть сегодня за победу спартака и ничью в параллельной игре
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VVM1964
1639053629
Как вы достали ((( А может лучше помолчать перед матчем , чем вот подобное бахвальство !!!
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slavа0508
1639054110
Победа любит тишину ,,, когда же это поймёт наша пиар служба ,,,
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Блямба
1639054458
Некрасиво это и провокационно. Взбодрить соперника-одно,а вот выбесить-совершенно другое. Зря г-н Зеленов это делает. Себе дороже.
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Untitled-1
1639057318
Осталось не обос рать ся. тогда картинка в тему.
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portero
1639058116
если это поможет, но скорее наоборот вызвать может дополнительную мотивацию у соперника....
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ySS
1639058687
Могли бы обойтись и без понтов
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GoldPlayFIFARus9
1639060660
Повторюшка дядя хрюшка... Если у поляков было это оригинально и вызывающе, то это просто глупо и смешно. И не важно кто это сделал, Спартак,Зенит,ЦСКА или любой другой клуб, просто нафталин, фу!
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