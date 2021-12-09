«Варшава, ты готова?» «Спартак» разместил рекламу в столице Польши перед игрой с «Легией»

«Спартак» разместил собственную рекламу в Варшаве перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Варшава, ты готова? Потому что мы – да», – написано на электронном табло в одном из районов столицы Польши.

Напомним, в сентябре «Легия» разместила рекламу в Москве перед игрой 1-го тура. Тот матч завершился победой польского клуба над «Спартаком» со счетом 1:0.