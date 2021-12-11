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Главный судья:
Матей Юг (Любляна)
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Легия - Спартак

09.12.2021, Четверг, 20:45 мск Варшава, стадион Войска Польского Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 6 тур Легия - Спартак
Лига Европы (2021/2022), группа C
1 тур
15 сентября, среда 17:30 Спартак 0:1 Легия
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация,
ответный матч		 25 августа, четверг 19:00 Спартак 2:3 Легия
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация,
первый матч		 18 августа, четверг 20:00 Легия 2:2 Спартак
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 6 3 1 2 10:9 +1 10
2. Наполи 6 3 1 2 15:10 +5 10
3. Лестер 6 2 2 2 12:11 +1 8
4. Легия 6 2 0 4 4:11 -7 6
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 10 декабря 2021, 18:25

    Спартаковцы молодцы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +71

    nikki22 10 декабря 2021, 01:03

    молодцы. постарались, особенно Вратарь.

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    Рейтинг: +38

    vodia_punk 9 декабря 2021, 23:21

    "ВСЁ! Матч окончен! Эта бешеная концовка завершилась, "Спартак" благодаря Селихову сохранил ничью" - Журин, харэ бухать на рабочем месте, в глаза уже долбишься

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 9 декабря 2021, 22:54

    Лестер нах, на конференцию, пшеки в жопу, учитесь играть, а не симулировать.

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    Рейтинг: +115

    anomalist 9 декабря 2021, 22:54

    Какую ничью сохранил Спартак? Что за бред в текстовой трансляции?

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake > anomalist 9 декабря 2021, 22:58

    Перенервничал Журин, видно ничья уже заняла весь его мозг, вот она и вылезла в текст)).

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    Рейтинг: +959

    matvei_72 9 декабря 2021, 22:49

    Спартак с победой...

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    Рейтинг: +115

    anomalist 9 декабря 2021, 22:48

    Легендарный момент

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    Рейтинг: +5954

    ySS 9 декабря 2021, 22:46

    С первого места вышли...

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 9 декабря 2021, 22:46

    Спартак с победой и продолжением борьбы в ЛЕ!

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 9 декабря 2021, 22:46

    С выходом вас в евро весну)

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