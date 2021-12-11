Легия - Спартак

Спартаковцы молодцы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|1 тур
|15 сентября, среда
|17:30
|Спартак
|0:1
|Легия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|6
|3
|1
|2
|10:9
|+1
|10
|2.
|Наполи
|6
|3
|1
|2
|15:10
|+5
|10
|3.
|Лестер
|6
|2
|2
|2
|12:11
|+1
|8
|4.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|4:11
|-7
|6
Спартаковцы молодцы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"ВСЁ! Матч окончен! Эта бешеная концовка завершилась, "Спартак" благодаря Селихову сохранил ничью" - Журин, харэ бухать на рабочем месте, в глаза уже долбишься
Легендарный момент