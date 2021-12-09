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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Спартак
Легия - Спартак: обзор матча 09 декабря 2021
Легия
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа C, 6 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
17'
З. Бакаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Спартак
Пенальти не реализован!
Т. Пекхарт
90'
+8
Замена
К. Скверчински
️️️️
Л. Кастрати
90'
88'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
З. Бакаев
Желтая карточка
М. Ветеска
81'
80'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
77'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
М. Игнатов
76'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Р. Зобнин
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
А. Мартинш
72'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Эмрели
72'
Замена
И. Харатин
️️️️
Б. Слиш
65'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Жозуэ
65'
Желтая карточка
Л. Кастрати
60'
60'
Желтая карточка
Г. Джикия
Желтая карточка
Б. Слиш
44'
34'
Желтая карточка
К. Промес
Желтая карточка
Жозуэ
26'
Желтая карточка
А. Мартинш
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
З. Бакаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Артур Боруц
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
82
Лукиньяс
ЛВ
99
Бартош Слиш
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
10
Жозуэ
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
11
Виктор Мозес
ПП
8
Михаил Игнатов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
1
Цезарий Мишта
ВР
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
92
Бартломей Цепела
АП
22
Каспер Скибицки
ПП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Спартак
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-2-3-1
1
Боруц
4
Рибейру
24
Ветеска
14
Навроцки
4
Юханссон
99
Слиш
28
Мартинш
82
Лукиньяс
10
Жозуэ
10
Кастрати
11
Эмрели
4-1-2-2-1
57
Селихов
5
Кофрие
2
Жиго
14
Джикия
6
Айртон
18
Умяров
11
Мозес
47
Зобнин
7
Бакаев
10
Промес
8
Игнатов
10
Кастрати
77
Скверчински
77
Скверчински
10
Кастрати
99
Слиш
14
Харатин
14
Харатин
99
Слиш
28
Мартинш
17
Влодарчик
17
Влодарчик
28
Мартинш
11
Эмрели
17
Пекхарт
17
Пекхарт
11
Эмрели
10
Жозуэ
21
Лопеш
21
Лопеш
10
Жозуэ
7
Бакаев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
7
Бакаев
47
Зобнин
20
Хендрикс
20
Хендрикс
47
Зобнин
8
Игнатов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
8
Игнатов
Остались в запасе
Легия
Спартак
25
Каспер Тобиаш
ВР
1
Цезарий Мишта
ВР
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
92
Бартломей Цепела
АП
22
Каспер Скибицки
ПП
Главный тренер
Марек Голембевски
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
1
Цезарий Мишта
ВР
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
92
Бартломей Цепела
АП
22
Каспер Скибицки
ПП
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Легия - Спартак
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Войска Польского
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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