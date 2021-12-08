Главные новости дня. Месси обошел Пеле по голам за карьеру, Кавани просил у «Динамо» 15 миллионов

Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов.
Metaratings: Кавани хотел получать в «Динамо» 8,5 миллиона в год и просил 15 миллионов подъемных.
Месси обошел Пеле по голам за карьеру и повторил рекорд Роналду, забив 38-й команде в Лиге чемпионов.
«Динамо» не отпустило Шиманьски в АПЛ за 20 миллионов. Им интересуется немецкий топ-клуб.
Башкирский суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака».
Жоржиньо, Канте, Ковачич не сыграют с «Зенитом».
Ари: «Хочу вернуться в Россию. Форму не потерял».
Умерла экс-повар «Спартака» Чуркина. Она готовила «знаменитый тарасовский борщ».
Footboom: Марлос решил не продлевать контракт с «Шахтером» и вернется в Бразилию зимой.
Фелиш хочет покинуть «Атлетико» зимой, чтобы стать одним из лучших в мире в другом клубе.