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  • Башкирский суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

Башкирский суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

7 декабря 2021, 19:54
12

Представитель «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Верховный суд Башкирии отказал гендиректору «Уфы» Шамилю Газизову в выплатах от столичного клуба в полном объеме.

«Сейчас завершилось заседание Верховного суда, результат такой, что Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объеме.

Естественно, мотивы непонятны, но мы прекрасно понимаем, что мы столько писали, ходатайствовали, мы как раньше, так и сейчас предполагали, что только такое решение могло быть, что в этой ситуации не могли быть такие выплаты выходного пособия. Его решение вступает в законную силу с момента оглашения.

В прошлый раз они приняли дело к своему слушанию по первой инстанции, а сегодня вынесли окончательное решение, то есть отменили решение Октябрьского суда, вынесли собственное решение, отказали Газизову в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Возможность обжалования, безусловно, есть, но это уже конституционная инстанция.

Чем отличается от того, что было раньше: до этого решение не вступило в законную силу, то есть сначала было решение Октябрьского суда Уфы, его отменил Верховный суд, сегодня Верховный суд полностью отказал Газизову и вынес решение, можно сказать, в пользу «Спартака». Соответственно, сегодня решение вступило в законную силу«, – сообщила Чачуа.

  • Изначально «Спартак» должен был выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
  • Позже суд признал выплату компенсации незаконной.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1638896634
400 лямов выходного пособия))) Читает какой - нибудь грузчик из пятёрочки и путается в ноликах.
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Блямба
1638896830
«Ни*** не понял, но очень интересно»
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NewLife
1638896942
Купите на эти деньги опорника, которого так не хватает.
Ответить
JTherry
1638896986
когда Газизов обратился в суд за "компенсацией в 400 лимонов", запахло очередной мошеннической авантюрой...) думаю, что Газику надо готовиться к возврату на голубом глазу "прихваченных" в день увольнения 90 лимонов из кассы Спартака... а там, как пойдет, могут и воровство пришить...
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zigbert
1638898359
В Спартаке находился меньше чем длилось это разбирательство.
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sobaka120982
1638905096
Вот блин, наверное теперь как и все россияне будет завтракать обычными бутербродами, без икры
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alefreddy
1638907481
Теперь деньги пойдут на селекцию и не только Свинов будет куплен
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Hektor 84
1638908666
Башкир соси лапу
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