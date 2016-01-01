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    Башкирский суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

    Представитель «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Верховный суд Башкирии отказал гендиректору «Уфы» Шамилю Газизову в выплатах от столичного клуба в полном объеме.

    «Сейчас завершилось заседание Верховного суда, результат такой, что Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объеме.

    Естественно, мотивы непонятны, но мы прекрасно понимаем, что мы столько писали, ходатайствовали, мы как раньше, так и сейчас предполагали, что только такое решение могло быть, что в этой ситуации не могли быть такие выплаты выходного пособия. Его решение вступает в законную силу с момента оглашения.

    В прошлый раз они приняли дело к своему слушанию по первой инстанции, а сегодня вынесли окончательное решение, то есть отменили решение Октябрьского суда, вынесли собственное решение, отказали Газизову в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Возможность обжалования, безусловно, есть, но это уже конституционная инстанция.

    Чем отличается от того, что было раньше: до этого решение не вступило в законную силу, то есть сначала было решение Октябрьского суда Уфы, его отменил Верховный суд, сегодня Верховный суд полностью отказал Газизову и вынес решение, можно сказать, в пользу «Спартака». Соответственно, сегодня решение вступило в законную силу«, – сообщила Чачуа.

    • Изначально «Спартак» должен был выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
    • Позже суд признал выплату компенсации незаконной.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8700

      Alekxei Z. 17 минут назад

      Для чего эту инфу здесь поместили.
      Что мы , обыватели , можем тут обсуждать ?
      Что прописано в контракте знают только фигуранты и их адвокаты.
      Циферками народ только раздражаете.

      0
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      Рейтинг: +18933

      JTherry 18 минут назад

      когда Газизов обратился в суд за "компенсацией в 400 лимонов", запахло очередной мошеннической авантюрой...) думаю, что Газику надо готовиться к возврату на голубом глазу "прихваченных" в день увольнения 90 лимонов из кассы Спартака... а там, как пойдет, могут и воровство пришить...

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      Рейтинг: +11777

      NewLife 18 минут назад

      Купите на эти деньги опорника, которого так не хватает.

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      Рейтинг: +2923

      Блямба 20 минут назад

      «Ни*** не понял, но очень интересно»

      1
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      Рейтинг: +4194

      R_a_i_n 24 минуты назад

      400 лямов выходного пособия))) Читает какой - нибудь грузчик из пятёрочки и путается в ноликах.

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      Рейтинг: +18933

      JTherry > R_a_i_n 7 минут назад

      у Газика ЗП была 6 лимонов, при увольнении в лучшем случае - выходное пособие в 3 зарплаты...

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