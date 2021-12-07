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    Месси обошел Пеле по голам за карьеру

    «ПСЖ» разгромил «Брюгге» (4:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Один из голов в ворота «Брюгге» в первом тайме забил нападающий Лионель Месси. Этот мяч стал для аргентинца 757-м в карьере – он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом сборной Бразилии Пеле.

    Во втором тайме Месси забил снова и опередил Пеле по голам за карьеру. У аргентинца стало 758 мячей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 22:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2474

      BlackMurder 1 час назад

      Отдай чмошник золотой мяч Левандовскому

      4
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      Рейтинг: +139

      СуперПАВ9 > BlackMurder 1 час назад

      Польское бревно не заслужило

      0
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      Рейтинг: +139

      СуперПАВ9 1 час назад

      У Пеле гораздо больше голов месси не в досигаймости

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      Рейтинг: +1654

      serglider > СуперПАВ9 43 минуты назад

      Да уж... Голы в товарищистких матчах в статистику Пеле не вошли! Так что Роналду тут явно в выигрыше))) В Европе с введением турнира ЛН товарищистких матчей практически вообще не стало))) А в АПЛ больше всех официальных клубных матчей, чем в других лигах... Так что Роналду явно нацелился на официальную 1000 мяче за карьеру.

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      Рейтинг: +588

      _MATRIX_ > СуперПАВ9 1 минуту назад

      Пеле забивал в основном третьеразрядным командам в штатах Бразилии.

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      Рейтинг: +241

      Nikita Suarez 1 час назад

      Можно и карьеру завершать))

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