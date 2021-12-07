Месси обошел Пеле по голам за карьеру

«ПСЖ» разгромил «Брюгге» (4:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Один из голов в ворота «Брюгге» в первом тайме забил нападающий Лионель Месси. Этот мяч стал для аргентинца 757-м в карьере – он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом сборной Бразилии Пеле.
Во втором тайме Месси забил снова и опередил Пеле по голам за карьеру. У аргентинца стало 758 мячей.
- Месси повторил рекорд форварда «МЮ» Криштиану Роналду, забив 38-й команде в Лиге чемпионов.
- Аргентинец забил 5 голов в 5 матчах этой ЛЧ.
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Источник: ESPN