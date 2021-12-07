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Месси обошел Пеле по голам за карьеру

7 декабря 2021, 22:20
10

«ПСЖ» разгромил «Брюгге» (4:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Один из голов в ворота «Брюгге» в первом тайме забил нападающий Лионель Месси. Этот мяч стал для аргентинца 757-м в карьере – он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом сборной Бразилии Пеле.

Во втором тайме Месси забил снова и опередил Пеле по голам за карьеру. У аргентинца стало 758 мячей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ESPN
Лига чемпионов ПСЖ Бразилия Месси Лионель Пеле
Комментарии (10)
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Nikita Suarez
1638903572
Можно и карьеру завершать))
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BlackMurder
1638904141
Отдай чмошник золотой мяч Левандовскому
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zigbert
1638954371
Молодец. Месси все же сделал себе имя и по игре, и по результатам.
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