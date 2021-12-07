Месси обошел Пеле по голам за карьеру

«ПСЖ» разгромил «Брюгге» (4:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Один из голов в ворота «Брюгге» в первом тайме забил нападающий Лионель Месси. Этот мяч стал для аргентинца 757-м в карьере – он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом сборной Бразилии Пеле.

Во втором тайме Месси забил снова и опередил Пеле по голам за карьеру. У аргентинца стало 758 мячей.

Месси повторил рекорд форварда «МЮ» Криштиану Роналду , забив 38-й команде в Лиге чемпионов.

, забив 38-й команде в Лиге чемпионов. Аргентинец забил 5 голов в 5 матчах этой ЛЧ.