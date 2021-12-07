Умерла экс-повар «Спартака» Чуркина. Она готовила «знаменитый тарасовский борщ»

Не стало бывшего повара «Спартака» Анны Чуркиной. Она проработала в московском клубе более 40 лет.
«Приготовленные ей блюда, в том числе знаменитый тарасовский борщ, с теплотой вспоминают многие красно-белые.
Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Анны Павловны», – написал «Спартак».
- Когда в сборной России работал Олег Романцев, Чуркина готовила и для нее.
- «Спартак» уже не тренируется в Тарасовке на постоянной основе.
- Команда идет в РПЛ 9-й.
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Источник: твиттер «Спартака»