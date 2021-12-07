Умерла экс-повар «Спартака» Чуркина. Она готовила «знаменитый тарасовский борщ»

Не стало бывшего повара «Спартака» Анны Чуркиной. Она проработала в московском клубе более 40 лет.

«Приготовленные ей блюда, в том числе знаменитый тарасовский борщ, с теплотой вспоминают многие красно-белые.

Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Анны Павловны», – написал «Спартак».

Когда в сборной России работал Олег Романцев , Чуркина готовила и для нее.

, Чуркина готовила и для нее. «Спартак» уже не тренируется в Тарасовке на постоянной основе.

Команда идет в РПЛ 9-й.