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    Умерла экс-повар «Спартака» Чуркина. Она готовила «знаменитый тарасовский борщ»

    Не стало бывшего повара «Спартака» Анны Чуркиной. Она проработала в московском клубе более 40 лет.

    «Приготовленные ей блюда, в том числе знаменитый тарасовский борщ, с теплотой вспоминают многие красно-белые.

    Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Анны Павловны», – написал «Спартак».

    • Когда в сборной России работал Олег Романцев, Чуркина готовила и для нее.
    • «Спартак» уже не тренируется в Тарасовке на постоянной основе.
    • Команда идет в РПЛ 9-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4168

      R_a_i_n 7 минут назад

      Соболезнования.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +560

      zenitforever2015 45 минут назад

      Очень печально !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14213

      KLIM777 1 час назад

      40 лет - это серьезно! Земля пухом...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1349

      Obojaemiy > KLIM777 9 минут назад

      есть что ли адекватные питерские болельщики?

      0
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