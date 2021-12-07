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    Фелиш хочет покинуть «Атлетико» зимой, чтобы стать одним из лучших в мире в другом клубе

    Нападающий Жоау Фелиш хочет уйти из «Атлетико» в зимнее трансферное окно.

    По информации AS, 22-летний португалец считает, что в другом клубе он сможет стать одним из лучших в мире.

    Кроме того, Фелиш хочет регулярно играть, чтобы выходить в стартовом составе сборной Португалии на ЧМ-2022, если команда на него попадет.

    «Атлетико» не намерен отпускать футболиста за сумму, которая будет сильно меньше 127 миллионов евро, заплаченных за игрока в 2019 году.

    • Фелиш провел 8 матчей в текущем сезоне Примеры, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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    Источник: AS

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