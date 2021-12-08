Лига чемпионов. «Боруссия» Д разгромила «Бешикташ», «Аякс» победил «Спортинг»

Дортмундская «Боруссия» забила пять безответных мячей «Бешикташу» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По дублю в составе немецкого клуба оформили Марко Ройс и Эрлинг Холанд.

«Аякс» победил дома «Спортинг» (4:2), одержав шестую победу в шести матчах в группе С.

Нападающий хозяев Себастьян Аллер забил во всех шести матчах группового этапа. До него это удалось только Криштиану Роналду в сезоне-2017/18.

Все команды группы С остались на своих места. «Аякс» и «Спортинг» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Боруссия» отправится в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур

Боруссия Д (Германия) – Бешикташ (Турция) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мален, 29; 2:0 – Ройс (с пенальти), 45+2; 3:0 – Ройс, 53; 4:0 – Холанд, 68; 5:0 – Холанд, 81.

Аякс (Нидерланды) – Спортинг (Португалия) – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Аллер (с пенальти), 8; 1:1 – Сантуш, 22; 2:1 – Антони, 42; 3:1 – Нерес, 58; 4:1 – Бергейс, 62; 4:2 – Табата, 78.

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