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  • Ловрен: «Матч с «Челси» очень важен. Играем за честь, за клуб, за болельщиков»

Ловрен: «Матч с «Челси» очень важен. Играем за честь, за клуб, за болельщиков»

7 декабря 2021, 12:55
9

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

— Будете ли играть раскрепощеннее, так как результат не будет давить на «Зенит»?

— Считаю этот матч очень важен, чтобы показать все, на что мы способны и на хорошей волне закончить групповой этап. Мы играем не за что-то, а за честь, за клуб, за болельщиков.

Будем стремиться уйти на перерыв с гордо поднятой головой и делать все, чтобы завтра не разочаровать ни себя, ни болельщиков.

— Какой матч важнее: с «Челси» или «Динамо»?

— Самый важный матч — следующий. Конечно, все зависит от нас, но то, как мы будем готовы к «Динамо», зависит от завтрашней игры.

— Как будет играть «Челси»?

— Это одна из лучших команд в мире. Знаю их менталитет, менталитет их тренера, они приедут побеждать. Травмы не большой плюс для нас. Если хорошо сыграем в обороне, то в атаке будут шансы. Постараемся их реализовать. Так что шансы есть.

  • «Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.
  • Команда Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.
  • Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала ЛЧ.

Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Челси Ловрен Деян
Комментарии (9)
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ilichkadr
1638874327
Деян, болелам уже не до чести. Главное, чтобы не обосрались ещё до начала игры.
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polt
1638874341
Бла-бла-бла...
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ilichkadr
1638875059
Будет здорово, если основной состав продует, а молодёжка выйдет в плей-офф.
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Блямба
1638875367
Опять задумал гадость сотворить..
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Garrincha58
1638877157
для вас важно скорее в отпуск слинять
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jek718875
1638882008
Если обхезаетесь придумал,что говорить,трёкало
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Lenin26
1638883997
Блин,ну зачем он это говорит,ну вот честно с каждым разом мне всё смешнее и смешнее его слушать,он вечно какую то ахинею несёт,то проснуться надо команде,а потом из-за его ошибок нам залетает,в клубе меньше года,а за то начинает говорить за честь и клуб,вся его честь и любовь клубу это зелёные бумажки ,которые ему платят,как и у 90% игроков играющих в нашей топ лиги,вангую, что завтра в игре он будет главной звездой матча!
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