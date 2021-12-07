Ловрен: «Матч с «Челси» очень важен. Играем за честь, за клуб, за болельщиков»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

— Будете ли играть раскрепощеннее, так как результат не будет давить на «Зенит»?

— Считаю этот матч очень важен, чтобы показать все, на что мы способны и на хорошей волне закончить групповой этап. Мы играем не за что-то, а за честь, за клуб, за болельщиков.

Будем стремиться уйти на перерыв с гордо поднятой головой и делать все, чтобы завтра не разочаровать ни себя, ни болельщиков.

— Какой матч важнее: с «Челси» или «Динамо»?

— Самый важный матч — следующий. Конечно, все зависит от нас, но то, как мы будем готовы к «Динамо», зависит от завтрашней игры.

— Как будет играть «Челси»?

— Это одна из лучших команд в мире. Знаю их менталитет, менталитет их тренера, они приедут побеждать. Травмы не большой плюс для нас. Если хорошо сыграем в обороне, то в атаке будут шансы. Постараемся их реализовать. Так что шансы есть.

«Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.

Команда Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала ЛЧ.

Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»