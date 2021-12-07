Агент Петреску: «Дан хочет вернуться в Россию. За последние годы он взял в Европе больше очков, чем все московские клубы»

Николай Пырнэу, агент тренера «Клужа» Дана Петреску, рассказал о желании своего клиента вернуться в РПЛ.

— На данный момент никто из российских клубов не выходил на нас. Я неоднократно говорил, что при любом предложении из России Дан Петреску приоритетом ставит возвращение в Россию.

Если появятся варианты в разных странах, именно эта страна — приоритет. В данный момент он работает в «Клуже», в команде, которая три года подряд выигрывает чемпионат Румынии.

— В последний год или около того было общение с российскими клубами?

— Контактов на уровне звонка с прямым предложением не было. Касательно приоритетов, не стоит вопрос, что это должен быть ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив». Любой клуб из чемпионата России будет рассматриваться в первую очередь.

— Включая «Урал», «Химки» и другие клубы из нижней части турнирной таблицы?

— Абсолютно точно. Дан сказал однозначно, что хочет вернуться, потому что, по его мнению, он не все сказал в России. Петреску хочет выиграть какой-то трофей — чемпионат или кубок.

Он считает, что инфраструктура в России, возможно, лучшая в Европе на сегодняшний день — и по стадионам, и по базам. Он чувствует себя в этой стране комфортно, говорит по-русски. На данный момент есть предложение от сборной Румынии по футболу.

— На ваш взгляд, Петреску выше уровнем, чем Витория?

— Некорректно сравнивать. Но если сопоставить результаты Петреску и Витории, то я уверен, что португалец уступает. Один простой аргумент: за последние годы Петреску в качестве тренера в разных командах взял в Европе больше очков, чем все московские клубы вместе взятые.