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  • Агент Петреску: «Дан хочет вернуться в Россию. За последние годы он взял в Европе больше очков, чем все московские клубы»

Агент Петреску: «Дан хочет вернуться в Россию. За последние годы он взял в Европе больше очков, чем все московские клубы»

7 декабря 2021, 11:27
7

Николай Пырнэу, агент тренера «Клужа» Дана Петреску, рассказал о желании своего клиента вернуться в РПЛ.

— На данный момент никто из российских клубов не выходил на нас. Я неоднократно говорил, что при любом предложении из России Дан Петреску приоритетом ставит возвращение в Россию.

Если появятся варианты в разных странах, именно эта страна — приоритет. В данный момент он работает в «Клуже», в команде, которая три года подряд выигрывает чемпионат Румынии.

— В последний год или около того было общение с российскими клубами?

— Контактов на уровне звонка с прямым предложением не было. Касательно приоритетов, не стоит вопрос, что это должен быть ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив». Любой клуб из чемпионата России будет рассматриваться в первую очередь.

— Включая «Урал», «Химки» и другие клубы из нижней части турнирной таблицы?

— Абсолютно точно. Дан сказал однозначно, что хочет вернуться, потому что, по его мнению, он не все сказал в России. Петреску хочет выиграть какой-то трофей — чемпионат или кубок.

Он считает, что инфраструктура в России, возможно, лучшая в Европе на сегодняшний день — и по стадионам, и по базам. Он чувствует себя в этой стране комфортно, говорит по-русски. На данный момент есть предложение от сборной Румынии по футболу.

— На ваш взгляд, Петреску выше уровнем, чем Витория?

— Некорректно сравнивать. Но если сопоставить результаты Петреску и Витории, то я уверен, что португалец уступает. Один простой аргумент: за последние годы Петреску в качестве тренера в разных командах взял в Европе больше очков, чем все московские клубы вместе взятые.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Петреску Дан
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1638866268
Да кому он нужен этот цыган
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Блямба
1638868772
Хороша страна Румыния.. Но России лучше нет.
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Борисыч1
1638869383
Кыш! В Россию не надо, собирай свои очки в Европе!
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серега кашин
1638870180
если он такой профи так зачем он рвется в россию тем более не против идти в клубы второй части таблицы
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Niko
1638877096
а я бы хотел его в ЦСКА посмотреть. Смело играют его команды.
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vmonomah17
1638884957
Деньги кончились по ходу))
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Hektor 84
1638895962
С Клужем и наши тренеришки брали бы много очков. В топ 5 чемпионатов сколько твой вонючий румын с кислым лицом набрал?
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