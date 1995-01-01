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    Агент Петреску: «Дан хочет вернуться в Россию. За последние годы он взял в Европе больше очков, чем все московские клубы»

    Николай Пырнэу, агент тренера «Клужа» Дана Петреску, рассказал о желании своего клиента вернуться в РПЛ.

    — На данный момент никто из российских клубов не выходил на нас. Я неоднократно говорил, что при любом предложении из России Дан Петреску приоритетом ставит возвращение в Россию.

    Если появятся варианты в разных странах, именно эта страна — приоритет. В данный момент он работает в «Клуже», в команде, которая три года подряд выигрывает чемпионат Румынии.

    — В последний год или около того было общение с российскими клубами?

    — Контактов на уровне звонка с прямым предложением не было. Касательно приоритетов, не стоит вопрос, что это должен быть ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив». Любой клуб из чемпионата России будет рассматриваться в первую очередь.

    — Включая «Урал», «Химки» и другие клубы из нижней части турнирной таблицы?

    — Абсолютно точно. Дан сказал однозначно, что хочет вернуться, потому что, по его мнению, он не все сказал в России. Петреску хочет выиграть какой-то трофей — чемпионат или кубок.

    Он считает, что инфраструктура в России, возможно, лучшая в Европе на сегодняшний день — и по стадионам, и по базам. Он чувствует себя в этой стране комфортно, говорит по-русски. На данный момент есть предложение от сборной Румынии по футболу.

    — На ваш взгляд, Петреску выше уровнем, чем Витория?

    — Некорректно сравнивать. Но если сопоставить результаты Петреску и Витории, то я уверен, что португалец уступает. Один простой аргумент: за последние годы Петреску в качестве тренера в разных командах взял в Европе больше очков, чем все московские клубы вместе взятые.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6818

      серега кашин 38 минут назад

      если он такой профи так зачем он рвется в россию тем более не против идти в клубы второй части таблицы

      0
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      Рейтинг: +637

      Борисыч1 51 минуту назад

      Кыш! В Россию не надо, собирай свои очки в Европе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2900

      Блямба 1 час назад

      Хороша страна Румыния..
      Но России лучше нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13062

      Skull_Boy 1 час назад

      Да кому он нужен этот цыган

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