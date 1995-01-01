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    «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой» и другие результаты жеребьевки Кубка Англии

    Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии.

    «Борэм Вуд» / «Сент-Олбанс Сити» – «Уимблдон»

    «Йовил» – «Борнмут»

    «Сток Сити» – «Лейтон Ориент»

    «Суонси» – «Саутгемптон»

    «Челси» – «Честерфилд»

    «Ливерпуль» – «Шрусбери»

    « Кардифф Сити» – «Престон Норд Энд»

    «Ковентри» – «Дерби Каунти»

    «Бернли» – «Хаддерсфилд»

    «Вест Бромвич» – «Брайтон»

    «Киддерминстер» – «Рединг»

    «Лестер» – «Уотфорд»

    «Мэнсфилд Таун» – «Мидлсбро»

    «Хартлпул» – «Блэкпул»

    «Халл» – «Эвертон»

    «Бристоль Сити» – «Фулхэм»

    «Тоттенхэм» – «Моркэм»

    «Миллуолл» – «Кристал Пэлас»

    «Порт Вейл» – «Брентфорд»

    «Суиндон» – «Манчестер Сити»

    «Уиган» – «Блэкберн»

    «Лутон» – «Хэррогит»

    «Бирмингем» – «Плимут»

    «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»

    «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»

    «Ньюкасл» – «Кембридж»

    «Барнсли» – «Ипсвич» / «Барроу»

    «Питерборо» – «Бристоль Роверс»

    «Вест Хэм» – «Лидс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» – «Ротерхэм»

    «Чарльтон» – «Норвич»

    «Ноттингем Форест» – «Арсенал»

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    Источник: Твиттер Кубка Англии

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