«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой» и другие результаты жеребьевки Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии.
«Борэм Вуд» / «Сент-Олбанс Сити» – «Уимблдон»
«Йовил» – «Борнмут»
«Сток Сити» – «Лейтон Ориент»
«Суонси» – «Саутгемптон»
«Челси» – «Честерфилд»
«Ливерпуль» – «Шрусбери»
« Кардифф Сити» – «Престон Норд Энд»
«Ковентри» – «Дерби Каунти»
«Бернли» – «Хаддерсфилд»
«Вест Бромвич» – «Брайтон»
«Киддерминстер» – «Рединг»
«Лестер» – «Уотфорд»
«Мэнсфилд Таун» – «Мидлсбро»
«Хартлпул» – «Блэкпул»
«Халл» – «Эвертон»
«Бристоль Сити» – «Фулхэм»
«Тоттенхэм» – «Моркэм»
«Миллуолл» – «Кристал Пэлас»
«Порт Вейл» – «Брентфорд»
«Суиндон» – «Манчестер Сити»
«Уиган» – «Блэкберн»
«Лутон» – «Хэррогит»
«Бирмингем» – «Плимут»
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»
«Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»
«Ньюкасл» – «Кембридж»
«Барнсли» – «Ипсвич» / «Барроу»
«Питерборо» – «Бристоль Роверс»
«Вест Хэм» – «Лидс»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Ротерхэм»
«Чарльтон» – «Норвич»
«Ноттингем Форест» – «Арсенал»