Соболев: «Не каждый сильный футболист способен заиграть в «Спартаке» из-за давления»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уровне давления на игроков московской команды.

– На команду давит, что этот сезон проходит в год столетия «Спартака»?

- У нас была встреча с болельщиками, и мы говорили на эту тему, но не на камеру. Когда сезон только начался, давления не было. Но после нескольких поражений ситуация изменилась. Все везде говорили о столетии клуба, необходимости побеждать, о чемпионстве.

При переходе в «Спартак» меня спрашивали: когда будешь выходить на поле, будешь нервничать? И я думал, что со мной никогда такого не произойдет, что у меня сильный характер. Но, когда ты тут оступился, там проиграл, то попадаешь под колоссальное давление.

– Научился с ним справляться?

- Со временем ко всему привыкаешь. Когда я только пришел в «Спартак», все было хорошо: я забивал, мы заняли второе место, отовсюду любовь. А сейчас все наоборот – сплошная критика.

Думаю, это давит не только на меня, но и на всю команду, причем очень сильно. Однако сейчас мы стали более стрессоустойчивыми, выработался иммунитет.

Может, именно из-за этого давления я не мог в определенных моментах проявить себя так, как этого требовали болельщики. Но я постоянно работаю над собой, сейчас понимаю, что работать под давлением – это важное умение.

– Но ведь в недавнем домашнем матче с «Наполи» в Лиге Европы у тебя получилось здорово: дубль в ворота одной из ведущих итальянских команд.

- Там я вышел спокойным и играл в свой футбол. Так надо делать и в матчах чемпионата, но поначалу было тяжело, очень тяжело. Именно поэтому не каждый сильный футболист способен заиграть в «Спартаке». И дело здесь не в уровне, а в давлении. Причем оно всегда: выиграл – давят, уступил – тоже давят.

– В одном из интервью по ходу прошлого сезона ты сказал, что у «Спартака» выработался дух победителя. Куда он делся сейчас?

- Сложно сказать, но все эти громкие слова про чемпионство, столетие клуба – они влияют. Ты выходишь на каждый матч с мыслью, что нужно обязательно победить. И из-за этого давления ты играешь не так, как можешь.

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