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    Соболев: «Не каждый сильный футболист способен заиграть в «Спартаке» из-за давления»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уровне давления на игроков московской команды.

    – На команду давит, что этот сезон проходит в год столетия «Спартака»?

    - У нас была встреча с болельщиками, и мы говорили на эту тему, но не на камеру. Когда сезон только начался, давления не было. Но после нескольких поражений ситуация изменилась. Все везде говорили о столетии клуба, необходимости побеждать, о чемпионстве.

    При переходе в «Спартак» меня спрашивали: когда будешь выходить на поле, будешь нервничать? И я думал, что со мной никогда такого не произойдет, что у меня сильный характер. Но, когда ты тут оступился, там проиграл, то попадаешь под колоссальное давление.

    – Научился с ним справляться?

    - Со временем ко всему привыкаешь. Когда я только пришел в «Спартак», все было хорошо: я забивал, мы заняли второе место, отовсюду любовь. А сейчас все наоборот – сплошная критика.

    Думаю, это давит не только на меня, но и на всю команду, причем очень сильно. Однако сейчас мы стали более стрессоустойчивыми, выработался иммунитет.

    Может, именно из-за этого давления я не мог в определенных моментах проявить себя так, как этого требовали болельщики. Но я постоянно работаю над собой, сейчас понимаю, что работать под давлением – это важное умение.

    – Но ведь в недавнем домашнем матче с «Наполи» в Лиге Европы у тебя получилось здорово: дубль в ворота одной из ведущих итальянских команд.

    - Там я вышел спокойным и играл в свой футбол. Так надо делать и в матчах чемпионата, но поначалу было тяжело, очень тяжело. Именно поэтому не каждый сильный футболист способен заиграть в «Спартаке». И дело здесь не в уровне, а в давлении. Причем оно всегда: выиграл – давят, уступил – тоже давят.

    – В одном из интервью по ходу прошлого сезона ты сказал, что у «Спартака» выработался дух победителя. Куда он делся сейчас?

    - Сложно сказать, но все эти громкие слова про чемпионство, столетие клуба – они влияют. Ты выходишь на каждый матч с мыслью, что нужно обязательно победить. И из-за этого давления ты играешь не так, как можешь.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1337

      ab15488 6 минут назад

      "ты выходишь на каждый матч с мыслью победить и это давит" а этот капитан очевидность не задумывался, что абсолютно все выходят с этой мыслью?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Беспонтий 55 минут назад

      каждый барсук знай свой сук

      играть
      нельзя
      сдаваться

      1
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      Рейтинг: +1730

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Понаберут же свиньи всякий хлам в виде этого дельфина, что в год столетия пищевика есть все шансы упасть им в пердив. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +677

      КрымForever 1 час назад

      Соболь, стандартное давление для ВСЕХ - одна атмосфера. На тебя что-то еще отдельно давит , Федун, совесть (это точно нет), мочевой пузырь?

      1
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      Рейтинг: +23196

      vladimir-7 1 час назад

      Соболев, ты прав, что давление болельщиков действует на сильных
      игроков, потому что все знают их возможности, а они иногда это не
      осуществляют, но на тебя-то давление не действует, потому, что ты,
      игрочишка.

      2
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      Рейтинг: +1195

      Bozigit 1 час назад

      Берите пример с Квинси

      1
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      Рейтинг: +21942

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очевидно, что у Соболева с этим проблемы. Пребывание на фанатской трибуне во время матча с поляками немного поможет ему, ну а потом надо адаптироваться к окружению Заремы. Без этого никак.

      1
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      Рейтинг: +17933

      derrik2000 1 час назад

      Лучше бы сказал: "В Спартаке могут заиграть не то, чтобы все".
      )))

      2
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      Рейтинг: +23196

      vladimir-7 1 час назад

      А где "персона" и его "клава", без них, вся их, так называемая ветка, совсем засохла.

      0
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      Рейтинг: +14571

      Persona_non_Grata > vladimir-7 1 час назад

      " Не буди лихо , пока оно тихо " )))

      1
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      Рейтинг: +17933

      derrik2000 1 час назад

      "Ты выходишь на каждый матч с мыслью, что нужно обязательно победить. И из-за этого давления ты играешь не так, как можешь."

      Не понял.
      А какие мысли должны быть, когда выходишь на поле???
      "Вот бы сёдни ничейку сгонять или хоть крупно не проиграть???"

      Тогда с ним всё понятно: игрочишка "подвала" РПЛ или любой команды ФНЛ.
      По кёрлингу!
      )))

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