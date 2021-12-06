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  • Соболев: «Не каждый сильный футболист способен заиграть в «Спартаке» из-за давления»

Соболев: «Не каждый сильный футболист способен заиграть в «Спартаке» из-за давления»

6 декабря 2021, 12:49
20

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уровне давления на игроков московской команды.

– На команду давит, что этот сезон проходит в год столетия «Спартака»?

- У нас была встреча с болельщиками, и мы говорили на эту тему, но не на камеру. Когда сезон только начался, давления не было. Но после нескольких поражений ситуация изменилась. Все везде говорили о столетии клуба, необходимости побеждать, о чемпионстве.

При переходе в «Спартак» меня спрашивали: когда будешь выходить на поле, будешь нервничать? И я думал, что со мной никогда такого не произойдет, что у меня сильный характер. Но, когда ты тут оступился, там проиграл, то попадаешь под колоссальное давление.

– Научился с ним справляться?

- Со временем ко всему привыкаешь. Когда я только пришел в «Спартак», все было хорошо: я забивал, мы заняли второе место, отовсюду любовь. А сейчас все наоборот – сплошная критика.

Думаю, это давит не только на меня, но и на всю команду, причем очень сильно. Однако сейчас мы стали более стрессоустойчивыми, выработался иммунитет.

Может, именно из-за этого давления я не мог в определенных моментах проявить себя так, как этого требовали болельщики. Но я постоянно работаю над собой, сейчас понимаю, что работать под давлением – это важное умение.

– Но ведь в недавнем домашнем матче с «Наполи» в Лиге Европы у тебя получилось здорово: дубль в ворота одной из ведущих итальянских команд.

- Там я вышел спокойным и играл в свой футбол. Так надо делать и в матчах чемпионата, но поначалу было тяжело, очень тяжело. Именно поэтому не каждый сильный футболист способен заиграть в «Спартаке». И дело здесь не в уровне, а в давлении. Причем оно всегда: выиграл – давят, уступил – тоже давят.

– В одном из интервью по ходу прошлого сезона ты сказал, что у «Спартака» выработался дух победителя. Куда он делся сейчас?

- Сложно сказать, но все эти громкие слова про чемпионство, столетие клуба – они влияют. Ты выходишь на каждый матч с мыслью, что нужно обязательно победить. И из-за этого давления ты играешь не так, как можешь.

Соболев – о критике за симуляцию: «Смешно, когда это говорит какой-то эксперт, видевший футбол только по телевизору»

Соболев: «С «Легией» будет не легче, чем с «Наполи» и «Лестером». Произойти может всякое»

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (20)
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Garrincha58
1638784815
вот это самомнение он себя что действительно считает сильным игроком ???? да сейчас в команде нет ни одного сильного игрока да и вообще в РПЛ нет таких особенно среди русских
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derrik2000
1638786835
Лучше бы сказал: "В Спартаке могут заиграть не то, чтобы все". )))
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DOCTOR PENALTY
1638787077
Очевидно, что у Соболева с этим проблемы. Пребывание на фанатской трибуне во время матча с поляками немного поможет ему, ну а потом надо адаптироваться к окружению Заремы. Без этого никак.
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Bozigit
1638787435
Берите пример с Квинси
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vladimir-7
1638787682
Соболев, ты прав, что давление болельщиков действует на сильных игроков, потому что все знают их возможности, а они иногда это не осуществляют, но на тебя-то давление не действует, потому, что ты, игрочишка.
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Беспонтий
1638788679
каждый барсук знай свой сук играть нельзя сдаваться
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1638794485
Такой молодой и уже мыслями забронзовел.
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Снег
1638795028
Не каждый посредственный футболист пойдёт в эту команду...
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gor77
1638796974
Бомбардир!((((( Ну начните выкладывать полностью интервью. Я не конкретно про Соболева. ВООБЩЕ!!! Ведь мало кто читает оригинал! )))))) Ещё, в стиле "бомбардира"))), один отрывок из интервью: - По поводу критики. Недавно Олег Иванович Романцев снова сказал, что у него Робсон и Юран стояли насмерть, а Соболева чуть коснешься, и он падает. Что скажешь? - Александр Соболев: Конечно, прислушиваюсь к мнению таких людей. Но когда говорит какой-то эксперт, который футбол видел только по телевизору - это смешно. Вот почему перестал читать СМИ и смотреть футбольные программы. В последний смотрел, наверное, в Томске. Мне было интересно, что про меня скажут и все такое. Сейчас какую-нибудь игру включил, закончилась она - выключил. - То есть экспертизу Владимира Быстрова ты ни разу не видел? - Александр Соболев: Знаю только про мем "Володька". Ну и так далее...
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Taps
1638798160
Этот дебил ещё и говорить умеет ?
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