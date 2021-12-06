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  • Соболев – о критике за симуляцию: «Смешно, когда это говорит какой-то эксперт, видевший футбол только по телевизору»

Соболев – о критике за симуляцию: «Смешно, когда это говорит какой-то эксперт, видевший футбол только по телевизору»

6 декабря 2021, 08:27
31

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношении к критическим высказываниям в свой адрес.

– По поводу критики. Недавно Олег Иванович Романцев снова сказал, что у него Робсон и Юран стояли насмерть, а Соболева чуть коснешься, и он падает. Что скажешь?

– Конечно, прислушиваюсь к мнению таких людей. Но когда говорит какой-то эксперт, который футбол видел только по телевизору – это смешно.

Вот почему перестал читать СМИ и смотреть футбольные программы. В последний смотрел, наверное, в Томске. Мне было интересно, что про меня скажут и все такое.

Сейчас какую-нибудь игру включил, закончилась она – выключил.

  • Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
  • В текущем сезоне форвард забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (31)
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ilichkadr
1638770935
Ответ забронзовевшего недофутболиста. К мнению Романцева прислушаюсь, остальные -смешно. P.S. На учёт возьмусь, а воевать шиш с маслом. Я тяжко раненый при............
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Мортус
1638773105
Нет бы просто падал и лежал чуть-чуть. Нет ведь. Он ещё драму играет страшную. Закатывает глазки, ротик открывает и как бы кричит. Гамно долбанное одним словом.
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MrZLOba
1638773832
Вспомни как ты валялся после фола Ахметова, когда ему красную дали, тебе не стыдно так говорить?
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vladimir-7
1638774260
Соболев: конечно прислушиваюсь к мнению Романцева, но всё равно, продолжаю нырять, а по-другому не получается, мяч-то отнимают, а так и мяч у нас, и противнику карточка, и штрафной или пенальти судья даст, прямо, как говорится, три в одном флаконе. Я умный нападающий, пока все думают над тем, что тренер сказал, я делаю и ему говорю хрю-хрю, мол, всё я сделал, а он мне хрю-хрю, мол, молодец, так и продолжай.
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slavа0508
1638775145
Эх ребятки футболисты неужели мозгов не хватает понять , что вы получаете огромные получили и живёте в шоколаде , только за счёт интереса к вам простых болел и всего медиа окружения , пропадёт к вам и интерес у народа и не кто вам платить не будет не Газпром не Лукойл , а интерес потихоньку начинает пропадать ,,,
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derrik2000
1638778600
"– По поводу критики. Недавно Олег Иванович Романцев снова сказал, что у него Робсон и Юран стояли насмерть, а Соболева чуть коснешься, и он падает. Что скажешь? – Конечно, прислушиваюсь к мнению таких людей. Но когда говорит какой-то эксперт, который футбол видел только по телевизору – это смешно." Смешно, что Соболев прислушивается к резким словам Романцева о своей "падучести", а сказанное то же самое простым болельщиком никак не воспринимает: дескать. сам в футбол не играл, а меня учишь. Но, ведь, дело-то всё в том, что у обоих - и у ОИРа, и простого болелы - ГЛАЗА ОДИНАКОВО ВИДЯТ! Просто Соболева зря взяли в Спартак: пылил бы себе, где пылил или в какую-нибудь условную УФУ ушёл. А то возомнил из себя, понимаешь... Если бы это была команда Бескова-Старостина, то Константин Иваныч и Николай Петрович не стали долго разговаривать - НА ХРЕН бесполезного!
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Боцман59rus
1638779399
_ включил,увидел Спартак - выключил...
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Azenkur
1638779611
А ведь когда-то мы все переживали, что этого парня усатый не брал в сборную и не давал шанса создать здоровую конкуренцию дрочуну зюбке, а теперь смотрим, во что превратилась эта очередная жертва лимита.
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neveldomha
1638780486
Вот именно, по телеку виднее. Это как ВАР, но только независимый.
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Беспонтий
1638789532
когда кто то падает просто всегда смешно не падуем будь и будешь неосмеян
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