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    Соболев – о критике за симуляцию: «Смешно, когда это говорит какой-то эксперт, видевший футбол только по телевизору»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношении к критическим высказываниям в свой адрес.

    – По поводу критики. Недавно Олег Иванович Романцев снова сказал, что у него Робсон и Юран стояли насмерть, а Соболева чуть коснешься, и он падает. Что скажешь?

    – Конечно, прислушиваюсь к мнению таких людей. Но когда говорит какой-то эксперт, который футбол видел только по телевизору – это смешно.

    Вот почему перестал читать СМИ и смотреть футбольные программы. В последний смотрел, наверное, в Томске. Мне было интересно, что про меня скажут и все такое.

    Сейчас какую-нибудь игру включил, закончилась она – выключил.

    • Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • В текущем сезоне форвард забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +23182

      vladimir-7 1 минуту назад

      Соболев: конечно прислушиваюсь к мнению Романцева, но всё равно, продолжаю нырять, а по-другому не получается, мяч-то отнимают, а так и мяч у нас, и противнику карточка, и штрафной или пенальти судья даст, прямо, как говорится, три в одном флаконе.

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      Рейтинг: +219

      MrZLOba 1 минуту назад

      Вспомни как ты валялся после фола Ахметова, когда ему красную дали, тебе не стыдно так говорить?

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      Рейтинг: +195

      Мортус 14 минут назад

      Нет бы просто падал и лежал чуть-чуть. Нет ведь. Он ещё драму играет страшную. Закатывает глазки, ротик открывает и как бы кричит. Гамно долбанное одним словом.

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      Рейтинг: +1958

      kvm 28 минут назад

      читать перестал,
      смотреть перестал,
      падать не перестал

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      Рейтинг: +1958

      kvm 31 минуту назад

      говорящий дельфин

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      Рейтинг: +5335

      afw13 > kvm 26 минут назад

      говорящий миньон))

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      Рейтинг: +1336

      ab15488 39 минут назад

      Если б прислушиваться, хотя б через раз падал

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      Рейтинг: +13118

      ilichkadr 50 минут назад

      Ответ забронзовевшего недофутболиста. К мнению Романцева прислушаюсь, остальные -смешно.
      P.S. На учёт возьмусь, а воевать шиш с маслом. Я тяжко раненый при............

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