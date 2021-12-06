Соболев – о критике за симуляцию: «Смешно, когда это говорит какой-то эксперт, видевший футбол только по телевизору»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношении к критическим высказываниям в свой адрес.
– По поводу критики. Недавно Олег Иванович Романцев снова сказал, что у него Робсон и Юран стояли насмерть, а Соболева чуть коснешься, и он падает. Что скажешь?
– Конечно, прислушиваюсь к мнению таких людей. Но когда говорит какой-то эксперт, который футбол видел только по телевизору – это смешно.
Вот почему перестал читать СМИ и смотреть футбольные программы. В последний смотрел, наверное, в Томске. Мне было интересно, что про меня скажут и все такое.
Сейчас какую-нибудь игру включил, закончилась она – выключил.
- Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
- В текущем сезоне форвард забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
Источник: «Российская газета»