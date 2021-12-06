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  • Соболев: «С «Легией» будет не легче, чем с «Наполи» и «Лестером». Произойти может всякое»

Соболев: «С «Легией» будет не легче, чем с «Наполи» и «Лестером». Произойти может всякое»

6 декабря 2021, 11:28
2

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ожидает трудной игры с «Легией» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

– То есть матч с «Легией» будет сложнее, чем с «Наполи», даже несмотря на то, что по классу итальянцы значительно выше польской команды...

– Сто процентов. Сейчас после «Наполи» все будут ждать, что мы легко выиграем. Но это не так. «Легия» выиграла дома у «Лестера» и вела в счете в матче с «Наполи», хоть, в итоге, и крупно проиграла.

Да, «Легия» – это не «Наполи» и не «Лестер», но там, на выезде будет не легче, чем в Англии. Произойти может всякое. Если что-то пойдет не так, это будет катастрофа. Глобальная катастрофа.

И, наверное, это давит. Ты зажимаешься, становишься сам не своим.

  • «Легия» примет «Спартак» в четверг в 20:45 мск.
  • Обе команды претендуют на выход в плей-офф ЛЕ.
  • В первом матче в Москве поляки победили со счетом 1:0.

Соболев – о критике за симуляцию: «Смешно, когда это говорит какой-то эксперт, видевший футбол только по телевизору»

«Легия» проиграла 10 из 11 последних матчей. Следующий соперник – «Спартак»

Источник: «Российская газета»
Лига Европы Легия Спартак Соболев Александр
Комментарии (2)
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Блямба
1638780081
Главное-не падать. Духом.
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гор ген
1638797809
Для вас проигриш в матче глобальная катастрофа так вы их ракетои
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