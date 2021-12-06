Соболев: «С «Легией» будет не легче, чем с «Наполи» и «Лестером». Произойти может всякое»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ожидает трудной игры с «Легией» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.
– То есть матч с «Легией» будет сложнее, чем с «Наполи», даже несмотря на то, что по классу итальянцы значительно выше польской команды...
– Сто процентов. Сейчас после «Наполи» все будут ждать, что мы легко выиграем. Но это не так. «Легия» выиграла дома у «Лестера» и вела в счете в матче с «Наполи», хоть, в итоге, и крупно проиграла.
Да, «Легия» – это не «Наполи» и не «Лестер», но там, на выезде будет не легче, чем в Англии. Произойти может всякое. Если что-то пойдет не так, это будет катастрофа. Глобальная катастрофа.
И, наверное, это давит. Ты зажимаешься, становишься сам не своим.
- «Легия» примет «Спартак» в четверг в 20:45 мск.
- Обе команды претендуют на выход в плей-офф ЛЕ.
- В первом матче в Москве поляки победили со счетом 1:0.
Соболев – о критике за симуляцию: «Смешно, когда это говорит какой-то эксперт, видевший футбол только по телевизору»
«Легия» проиграла 10 из 11 последних матчей. Следующий соперник – «Спартак»