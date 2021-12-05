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    Соболев: «С «Легией» будет не легче, чем с «Наполи» и «Лестером». Произойти может всякое»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев ожидает трудной игры с «Легией» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

    – То есть матч с «Легией» будет сложнее, чем с «Наполи», даже несмотря на то, что по классу итальянцы значительно выше польской команды...

    – Сто процентов. Сейчас после «Наполи» все будут ждать, что мы легко выиграем. Но это не так. «Легия» выиграла дома у «Лестера» и вела в счете в матче с «Наполи», хоть, в итоге, и крупно проиграла.

    Да, «Легия» – это не «Наполи» и не «Лестер», но там, на выезде будет не легче, чем в Англии. Произойти может всякое. Если что-то пойдет не так, это будет катастрофа. Глобальная катастрофа.

    И, наверное, это давит. Ты зажимаешься, становишься сам не своим.

    • «Легия» примет «Спартак» в четверг в 20:45 мск.
    • Обе команды претендуют на выход в плей-офф ЛЕ.
    • В первом матче в Москве поляки победили со счетом 1:0.

    Соболев – о критике за симуляцию: «Смешно, когда это говорит какой-то эксперт, видевший футбол только по телевизору»

    «Легия» проиграла 10 из 11 последних матчей. Следующий соперник – «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2887

      Блямба 55 минут назад

      Главное-не падать.
      Духом.

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