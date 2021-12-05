РФС получил 700 миллионов рублей от букмекеров и перевел их академиям и школам

РФС распределил 700 миллионов рублей, полученных от букмекеров в виде отчислений, между образовательными футбольными учреждениями. 14 академий, прошедших аттестацию РФС, получили по 42 миллиона. По 20 миллионов получили школы со статусом региональных центров.

Эти средства были получены союзом от букмекерских доходов и могли быть направлены на иные нужды, но на октябрьском исполкоме было принято решение отправить их именно на развитие детского футбола.

Сумма выплат 42 миллиона рублей (школы имеют статус академий):

1. «Волгарь».

2. «Ротор».

3. «Факел».

4. «Торпедо» (Москва).

5. «Велес».

6. «Балтика».

7. «Енисей».

8. «Оренбург».

9. «Акрон».

10. «Томь».

11. «СКА-Хабаровск».

12. «Чайка».

13. «Шинник».

14. «Чертаново».

20 миллионов (школы имеют статус региональных центров РФС):

1. «Строгино».

2. «Тюмень».

3. «Алания».