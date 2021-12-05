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  • РФС получил 700 миллионов рублей от букмекеров и перевел их академиям и школам

РФС получил 700 миллионов рублей от букмекеров и перевел их академиям и школам

5 декабря 2021, 13:45
8

РФС распределил 700 миллионов рублей, полученных от букмекеров в виде отчислений, между образовательными футбольными учреждениями. 14 академий, прошедших аттестацию РФС, получили по 42 миллиона. По 20 миллионов получили школы со статусом региональных центров.

Эти средства были получены союзом от букмекерских доходов и могли быть направлены на иные нужды, но на октябрьском исполкоме было принято решение отправить их именно на развитие детского футбола.

Сумма выплат 42 миллиона рублей (школы имеют статус академий):

1. «Волгарь».

2. «Ротор».

3. «Факел».

4. «Торпедо» (Москва).

5. «Велес».

6. «Балтика».

7. «Енисей».

8. «Оренбург».

9. «Акрон».

10. «Томь».

11. «СКА-Хабаровск».

12. «Чайка».

13. «Шинник».

14. «Чертаново».

20 миллионов (школы имеют статус региональных центров РФС):

1. «Строгино».

2. «Тюмень».

3. «Алания».

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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neveldomha
1638701825
Матч Зенит Ростов из той же серии. Все ради детей)))))
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jet andy
1638702501
Походу как всегда по своим карманам распихают, ибо никакого развития футбола в этой стране не наблюдается.
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Skull_Boy
1638704749
700-14*42-3*20=52 где бабки
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Garrincha58
1638705561
лучше бы эти деньги отправили детям страдающим недугами и нуждающимся в срочной операции, а не этим мнимым футбольным школам от которых толку нет и никогда не будет при нынешнему подходу к делу их попросту все разворуют
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Cromathaar
1638709226
То Чайку за договорняки во втордив ссылают, то 40 лямов накидывают. Интересненько.
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вальтер79
1638721824
а где наша доля бабок для фанатов)))))))))
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