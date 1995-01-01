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    РФС получил 700 миллионов рублей от букмекеров и перевел их академиям и школам

    РФС распределил 700 миллионов рублей, полученных от букмекеров в виде отчислений, между образовательными футбольными учреждениями. 14 академий, прошедших аттестацию РФС, получили по 42 миллиона. По 20 миллионов получили школы со статусом региональных центров.

    Эти средства были получены союзом от букмекерских доходов и могли быть направлены на иные нужды, но на октябрьском исполкоме было принято решение отправить их именно на развитие детского футбола.

    Сумма выплат 42 миллиона рублей (школы имеют статус академий):

    1. «Волгарь».

    2. «Ротор».

    3. «Факел».

    4. «Торпедо» (Москва).

    5. «Велес».

    6. «Балтика».

    7. «Енисей».

    8. «Оренбург».

    9. «Акрон».

    10. «Томь».

    11. «СКА-Хабаровск».

    12. «Чайка».

    13. «Шинник».

    14. «Чертаново».

    20 миллионов (школы имеют статус региональных центров РФС):

    1. «Строгино».

    2. «Тюмень».

    3. «Алания».

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13053

      Skull_Boy 48 секунд назад

      700-14*42-3*20=52 где бабки

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      Рейтинг: +86

      тарясятник 30 минут назад

      вообще непонятно, с какого хера букмекеры обязаны переводить по 60 лямов в год на поддержку спорта, иначе откажут в лицензии на бизнес.

      0
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      Рейтинг: +624

      jet andy 38 минут назад

      Походу как всегда по своим карманам распихают, ибо никакого развития футбола в этой стране не наблюдается.

      0
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      Рейтинг: +3741

      neveldomha 49 минут назад

      Матч Зенит Ростов из той же серии. Все ради детей)))))

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