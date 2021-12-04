Семак – о судействе в матче с «Ростовом»: «Арбитр не установил планку для борьбы. Плюс было добавлено мало времени»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

– Нам не хватило остроты, агрессивности во многих аспектах. Что касается обороны, если брать атаки на наши ворота, то мы допустили грубые ошибки при первом и втором пропущенных мячах. Из опасных моментов у соперника можно выделить также навес в концовке, когда после рикошета мяч отскочил от Азмуна, – это был единственный острый эпизод у наших ворот.

Мы в нападении сделали достаточно для победы, но в концовке нам не хватило последнего паса, нужно было создавать больше моментов, хотя мы и владели большим территориальным преимуществом. Жаль, что не смогли победить, хотя очень хотелось.

Игра разбилась на эпизоды, а такие матчи нужно проводить более интенсивно. Когда с самого начала матча каждый ввод мяча в игру затягивается на 40 минут – понятно, что наш соперник пытался сбивать игру, – то нужно ускорять темп, чтобы игра становилась интенсивнее. Плюс к такому матчу было добавлено мало времени.

– О чем говорили после финального свистка с судьей Матюниным?

– Я не касаюсь темы судейства. Есть компетентные органы, которые разберут работу судей. Я же о судьях говорю или хорошо, или ничего.

– Вопрос по поводу второго гола в ворота «Зенита»: есть впечатление, что, едва Вендела касаются, он выключается из эпизода и начинает высказывать претензии.

– Одно дело – когда судья устанавливает определенную планку для борьбы, тогда футболисты понимают ситуацию. Когда этого не происходит, они испытывают нервозность весь матч – это мешает им заниматься своим делом, а тренерам – думать об игре.

Семак: «Неприемлемо держать людей на стадионе. Они не захотят больше приходить. Футбол для фанатов»