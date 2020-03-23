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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Семак – о судействе в матче с «Ростовом»: «Арбитр не установил планку для борьбы. Плюс было добавлено мало времени»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

    – Нам не хватило остроты, агрессивности во многих аспектах. Что касается обороны, если брать атаки на наши ворота, то мы допустили грубые ошибки при первом и втором пропущенных мячах. Из опасных моментов у соперника можно выделить также навес в концовке, когда после рикошета мяч отскочил от Азмуна, – это был единственный острый эпизод у наших ворот.

    Мы в нападении сделали достаточно для победы, но в концовке нам не хватило последнего паса, нужно было создавать больше моментов, хотя мы и владели большим территориальным преимуществом. Жаль, что не смогли победить, хотя очень хотелось.

    Игра разбилась на эпизоды, а такие матчи нужно проводить более интенсивно. Когда с самого начала матча каждый ввод мяча в игру затягивается на 40 минут – понятно, что наш соперник пытался сбивать игру, – то нужно ускорять темп, чтобы игра становилась интенсивнее. Плюс к такому матчу было добавлено мало времени.

    – О чем говорили после финального свистка с судьей Матюниным?

    – Я не касаюсь темы судейства. Есть компетентные органы, которые разберут работу судей. Я же о судьях говорю или хорошо, или ничего.

    – Вопрос по поводу второго гола в ворота «Зенита»: есть впечатление, что, едва Вендела касаются, он выключается из эпизода и начинает высказывать претензии.

    – Одно дело – когда судья устанавливает определенную планку для борьбы, тогда футболисты понимают ситуацию. Когда этого не происходит, они испытывают нервозность весь матч – это мешает им заниматься своим делом, а тренерам – думать об игре.

    Семак: «Неприемлемо держать людей на стадионе. Они не захотят больше приходить. Футбол для фанатов»

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии13
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      Рейтинг: +13036

      Skull_Boy 5 минут назад

      Ну да 4 минуты мало, надо было 20 добавлять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9700

      playsh 22 минуты назад

      Когда-то дополнительное время не назначалось вообще,не смотря на любые "маленькие футбольные хитрости." Все вопросы надо решать в основное время,а не уповать неизвестно на что.Чем больше наблюдаю за высказываниями Семака,тем больше убеждаюсь,что лучше бы он молчал.

      2
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      Рейтинг: +47980

      MaxRnD 40 минут назад

      Серёжа, ты хоть не пались так (насчёт времени). Понятно, что всяко-разно привыкли играть по лояльным сценариям ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2771

      Блямба > MaxRnD 33 минуты назад

      Так Костя Иночкин потерял ещё одного друга))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47980

      MaxRnD > Блямба 32 минуты назад

      Я просто к раздаче опоздал с этой, мать его ети работой ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2771

      Блямба > MaxRnD 29 минут назад

      А жаль,вчера я боле склонен к хамству..))
      Был.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2771

      Блямба 50 минут назад

      Растерянный Семак..,что необычно.
      Так надо в раздевалке орать,а не на Мат"ьего"тюнина..

      1
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      Рейтинг: +115

      СуперПАВ9 53 минуты назад

      Серега хватит уже ныть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Bozigit 54 минуты назад

      Бессовестный ты Семак! С такими возможностями как у Зенита, ты еще жалуешься

      4
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      Рейтинг: +11700

      NewLife 1 час назад

      Одурели от боярышника и обнаглели чесоточные. Если им такая планка не подходит, когда судью можно на х.уй посылать, то следующая планка это Широков. Нада очистить РПЛ от скверны и расформировать зарвавшихся бомжей.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2771

      Блямба > NewLife 40 минут назад

      Дежавю)
      gol_kak_sokol
      23.03.2020
      18:45 Тедеско провел образовательный семинар для тренеров системы «Спартака»

      "Пора позаботиться о гигиене и вымести отсюда всех питерских вшей и клопов, т.е. придурков-троллей, засирающих комменты. Я несколько дней нажимал: "пожаловаться" против их творчества, но эффект нулевой. Теперь я добьюсь момента истины: под каждым их высером я буду писать: "админы-козлы". Если забанят меня, это будет означать, что Бомбардир на содержании у этих кретинов, и бан им не грозит. Если , наконец, забанят их, я буду рад как и, надеюсь, многие мои коллеги."

      А ведь так мирно сосуществовали..(

      0
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      Рейтинг: +11981

      Cleaner 1 час назад

      Семак, играйте лучше и будет вам(Зениту) счастье. Какая вам Лига Чемпионов, когда временами вас возит команда уровня Ростова!!! Отскочили вчера и радуйтесь теперь ничьей...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +529

      jek718875 1 час назад

      СЕМАКА в урную и сверху крышкой захлопнуть,чтобы не вылез

      2
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