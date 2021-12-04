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  • Семак – о судействе в матче с «Ростовом»: «Арбитр не установил планку для борьбы. Плюс было добавлено мало времени»

Семак – о судействе в матче с «Ростовом»: «Арбитр не установил планку для борьбы. Плюс было добавлено мало времени»

4 декабря 2021, 10:39
30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

– Нам не хватило остроты, агрессивности во многих аспектах. Что касается обороны, если брать атаки на наши ворота, то мы допустили грубые ошибки при первом и втором пропущенных мячах. Из опасных моментов у соперника можно выделить также навес в концовке, когда после рикошета мяч отскочил от Азмуна, – это был единственный острый эпизод у наших ворот.

Мы в нападении сделали достаточно для победы, но в концовке нам не хватило последнего паса, нужно было создавать больше моментов, хотя мы и владели большим территориальным преимуществом. Жаль, что не смогли победить, хотя очень хотелось.

Игра разбилась на эпизоды, а такие матчи нужно проводить более интенсивно. Когда с самого начала матча каждый ввод мяча в игру затягивается на 40 минут – понятно, что наш соперник пытался сбивать игру, – то нужно ускорять темп, чтобы игра становилась интенсивнее. Плюс к такому матчу было добавлено мало времени.

– О чем говорили после финального свистка с судьей Матюниным?

– Я не касаюсь темы судейства. Есть компетентные органы, которые разберут работу судей. Я же о судьях говорю или хорошо, или ничего.

– Вопрос по поводу второго гола в ворота «Зенита»: есть впечатление, что, едва Вендела касаются, он выключается из эпизода и начинает высказывать претензии.

– Одно дело – когда судья устанавливает определенную планку для борьбы, тогда футболисты понимают ситуацию. Когда этого не происходит, они испытывают нервозность весь матч – это мешает им заниматься своим делом, а тренерам – думать об игре.

Семак: «Неприемлемо держать людей на стадионе. Они не захотят больше приходить. Футбол для фанатов»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Семак Сергей
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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jek718875
1638605482
СЕМАКА в урную и сверху крышкой захлопнуть,чтобы не вылез
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NewLife
1638606515
Одурели от боярышника и обнаглели чесоточные. Если им такая планка не подходит, когда судью можно на х.уй посылать, то следующая планка это Широков. Нада очистить РПЛ от скверны и расформировать зарвавшихся бомжей.
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Bozigit
1638607451
Бессовестный ты Семак! С такими возможностями как у Зенита, ты еще жалуешься
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Блямба
1638607652
Растерянный Семак..,что необычно. Так надо в раздевалке орать,а не на Мат"ьего"тюнина..
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MaxRnD
1638608257
Серёжа, ты хоть не пались так (насчёт времени). Понятно, что всяко-разно привыкли играть по лояльным сценариям ...
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Plyash
1638609377
Когда-то дополнительное время не назначалось вообще,не смотря на любые "маленькие футбольные хитрости." Все вопросы надо решать в основное время,а не уповать неизвестно на что.Чем больше наблюдаю за высказываниями Семака,тем больше убеждаюсь,что лучше бы он молчал.
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Skull_Boy
1638610391
Ну да 4 минуты мало, надо было 20 добавлять
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DOCTOR PENALTY
1638610821
Плохой ты танцор Семак, всё тебе что-то мешает. Какую тебе ещё планку надо от судьи? Не юродствуй. Сам себе планку поставь. С таким составом играешь как заурядный середняк. Чемпионствуете на административном ресурсе.
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ySS
1638619150
Третий матч подряд команда играет через пень-колоду. От игры со Спартаком и Динамо не осталось и следа. Тут, конечно, и фанатов вспомнишь, и отсутствие поддержки судей...
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jek718875
1638622000
Арбитр МАТЮНИН молодец,поставил ваш денежный мешок на место,всем бы командам такие возможности, вы бы давно бы вылетели в ФНЛ
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