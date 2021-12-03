Семак: «Неприемлемо держать людей на стадионе. Они не захотят больше приходить. Футбол для фанатов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу протестов болельщиков, связанных с событиями вокруг матча прошлого тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2). Тогда сотни болельщиков были задержаны на стадионе, а затем отправлены в полицейские участки.

– После 60-й минуты опустел вираж. Насколько этот факт повлиял на то, что команде было тяжело в концовке?

– Сильно повлиял. Болельщики – это 12-й игрок. Нам сложно играть в гостях без их поддержки. Отношусь к их акции так же, как, думаю, и большинство – так обобщать болельщиков, держать на стадионе людей – неправильно, неприемлемо. Видя такую ситуацию, люди не захотят посещать стадион.

Я понимаю болельщиков – футбол для них. Есть определeнные правила, но такие ситуации можно решать иначе. Насколько я знаю, никаких беспорядков на трибунах на нашем матче с ЦСКА не было – только файеры. То, что произошло – очень странно. Болельщики обращают внимание к этой проблеме – это факт, они объединяются, говорят на тему произошедших событий. Я за них, за тех, кто поддерживает свои команды на стадионе, не нарушая правила поведения.

Свое участие в аналогичной акции протеста также подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».

По итогам матча ЦСКА – «Зенит» десятки фанатов москвичей получили запрет на посещение стадионов.

В момент ухода болельщиков «Зенит» проигрывал «Ростову».

Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА