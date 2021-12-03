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  • Семак: «Неприемлемо держать людей на стадионе. Они не захотят больше приходить. Футбол для фанатов»

Семак: «Неприемлемо держать людей на стадионе. Они не захотят больше приходить. Футбол для фанатов»

3 декабря 2021, 22:12
67

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу протестов болельщиков, связанных с событиями вокруг матча прошлого тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2). Тогда сотни болельщиков были задержаны на стадионе, а затем отправлены в полицейские участки.

– После 60-й минуты опустел вираж. Насколько этот факт повлиял на то, что команде было тяжело в концовке?

– Сильно повлиял. Болельщики – это 12-й игрок. Нам сложно играть в гостях без их поддержки. Отношусь к их акции так же, как, думаю, и большинство – так обобщать болельщиков, держать на стадионе людей – неправильно, неприемлемо. Видя такую ситуацию, люди не захотят посещать стадион.

Я понимаю болельщиков – футбол для них. Есть определeнные правила, но такие ситуации можно решать иначе. Насколько я знаю, никаких беспорядков на трибунах на нашем матче с ЦСКА не было – только файеры. То, что произошло – очень странно. Болельщики обращают внимание к этой проблеме – это факт, они объединяются, говорят на тему произошедших событий. Я за них, за тех, кто поддерживает свои команды на стадионе, не нарушая правила поведения.

  • Свое участие в аналогичной акции протеста также подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».
  • По итогам матча ЦСКА – «Зенит» десятки фанатов москвичей получили запрет на посещение стадионов.
  • В момент ухода болельщиков «Зенит» проигрывал «Ростову».

Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Семак Сергей
Комментарии (67)
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Niko
1638560095
Абсолютно прав. Я категоричен против фаеров и быдлоты, но я ещё более категоричен против оценки всех под одну гребенку и массовых задержаниях типа что б не повадно было. Нет фактов, значит в пролёте, никого не задерживайте. А вообще полиции нечего делать на стадионе, давно ясный вопрос. Один вид их и автозаки раздражают людей. Стоял в пробке прям перед стадиком часа за 4 до игры. Уже автозаков и у полежаевской и у стадиона и на куусинена стояло.
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gunstilzit
1638562293
Вопрос – После 60-й минуты опустел вираж. Насколько этот факт повлиял на то, что команде было тяжело в концовке? Ответ Семака. Нам сложно играть в гостях без их поддержки. Вывод. Вы играли дома,Серёжа.
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житель СПб
1638562924
Ну нельзя же так бесцеремонно подменять текст! Семак, на Вашем месте стоит подать протест. Я уж хотел его поругать, так как футбол - не для фанатов! Ни в коем случае! (Точнее - не только и не столько для них). Фанаты - это лишь часть, причем не самая большая - болельщиков. И не они приносят основные доходы клубу. Впрочем, Семак так и сказал - что для БОЛЕЛЬЩИКОВ футбол.
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Garrincha58
1638565252
я уже два года не хожу на стадион смотреть бездарную игру этого бездарного тренеришки и его игрочишек типа Дзюбы и Кержакова просто зря терять время один ходит по полю другой ловит бабочек два гола на совести этого вратаришки
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САДЫЧОК
1638566439
Слабый тренер . Тряпка , да , к тому же глупый !
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CSKA471
1638568481
Семак стал политиком, вроде и переобуваться тупо, но и запасной выход «из правил» оставил
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paracetamol
1638570567
А зачем нужны на стадионе фраеры с файерами, скажи Серега?
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Валерий2705
1638571729
Вот Серёга молодец, и фанатам лизнул и в очередной раз нашел косвенную отмазку за отвратную игру.
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ААМ
1638596015
Болтает глупости, а команда не играет. Всё просто. Не надо задерживать невинных, а фанатов с файерами наказывать на полную катушку и судить по УК, приговаривая к огромным штрафам с конфискацией имущества семьи.
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semm
1638598044
ушедшие после 60 минуты - не болельщики; они глупые дети, играющие в чужие игры! А Зенит с такой игрой, точно не будет больше чемпионом России - если даже ростовчане могут их смять на 10 минут в конце встречи.
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