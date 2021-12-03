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    Семак: «Неприемлемо держать людей на стадионе. Они не захотят больше приходить. Футбол для фанатов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу протестов болельщиков, связанных с событиями вокруг матча прошлого тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2). Тогда сотни болельщиков были задержаны на стадионе, а затем отправлены в полицейские участки.

    – После 60-й минуты опустел вираж. Насколько этот факт повлиял на то, что команде было тяжело в концовке?

    – Сильно повлиял. Болельщики – это 12-й игрок. Нам сложно играть в гостях без их поддержки. Отношусь к их акции так же, как, думаю, и большинство – так обобщать болельщиков, держать на стадионе людей – неправильно, неприемлемо. Видя такую ситуацию, люди не захотят посещать стадион.

    Я понимаю болельщиков – футбол для них. Есть определeнные правила, но такие ситуации можно решать иначе. Насколько я знаю, никаких беспорядков на трибунах на нашем матче с ЦСКА не было – только файеры. То, что произошло – очень странно. Болельщики обращают внимание к этой проблеме – это факт, они объединяются, говорят на тему произошедших событий. Я за них, за тех, кто поддерживает свои команды на стадионе, не нарушая правила поведения.

    • Свое участие в аналогичной акции протеста также подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».
    • По итогам матча ЦСКА – «Зенит» десятки фанатов москвичей получили запрет на посещение стадионов.
    • В момент ухода болельщиков «Зенит» проигрывал «Ростову».

    Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 22:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3599

      ySS 52 секунды назад

      Да, вот именно сегодня уход фанов и сильнее всего сказался на результате)

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      Рейтинг: +1162

      Bozigit 2 минуты назад

      Футбол для фанатов

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      Рейтинг: +3599

      ySS > Bozigit 24 секунды назад

      Футбол для всех

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      Рейтинг: +2094

      Enter2006 14 минут назад

      Всё верно говорит, вспомните давку в 1982 году в Лужниках (тогда назывался по другому). За то что люди не могли сидеть на скамейках в холод менты начали звереть. На ментов посыпались снежки от неубранных скамеек и стаканы. Кстати, тоже была поздняя осень. Менты решили перекрыть выходы и оставить один чтобы вычислить и наказать виновных. И что? 66 погибших в итоге, хотя говорят было намного больше мёртвых. Тот кто должен охранять правопорядок по сути убивали людей тем днём!!! Повторения ждём??? 66 погибших людей из-за уродов в погонах? Которые сразу при расследовании сообщили якобы "не при делах", но их всё равно осудили, правда позже выпустили быстро. А умерших людей как возвращать? Не наступайте дважды на одни и те же грабли, уважаемые!!!

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      Рейтинг: +1849

      Niko 19 минут назад

      Абсолютно прав. Я категоричен против фаеров и быдлоты, но я ещё более категоричен против оценки всех под одну гребенку и массовых задержаниях типа что б не повадно было. Нет фактов, значит в пролёте, никого не задерживайте. А вообще полиции нечего делать на стадионе, давно ясный вопрос. Один вид их и автозаки раздражают людей. Стоял в пробке прям перед стадиком часа за 4 до игры. Уже автозаков и у полежаевской и у стадиона и на куусинена стояло.

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      Рейтинг: +1195

      zarsm 26 минут назад

      Вот адекватный человек. Многим бы у него поучиться

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