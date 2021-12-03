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  • Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА

Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА

3 декабря 2021, 20:32
39

Как и ожидалось, зенитовские фанаты покинули матч 17-го тура РПЛ против «Ростова». Это случилось на 60-й минуте. Виражу аплодировали другие трибуны.

Это ранее оговоренная акция в поддержку болельщиков ЦСКА, задержанных на прошлой неделе после встречи с «Зенитом».

  • Свое участие в аналогичной акции протеста также подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».
  • По итогам матча ЦСКА – «Зенит» десятки фанатов москвичей получили запрет на посещение стадионов.
  • В момент ухода болельщиков «Зенит» проигрывал «Ростову».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (39)
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GoLenaStop
1638555966
Уйдите, моральные уроды, с трибун и не возвращайтесь! Жгите файеры у себя дома, там же и бухайте. Позор, бандерлоги!
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sochi-2013
1638556168
Свалили бы раньше, может Зенит и выиграл бы.
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paracetamol
1638556328
Этих тоже надо на пару лет от футбола отделить. Пусть телек смотрят!
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Enter2006
1638557678
Молодцы! Дадим понять наглым полицаям, что им не всё позволено! Тут правовое государство а не полицейский беспредел!!!
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Егор Велунов
1638558217
Называть болельщиками кого-то кто устроил задымление на футбольном матче не стану. Плохо. что из-за кучки хулиганья, жаждущего славы любым путём, пострадали не виновные. Самое гнусное, что в это время отключили видеофиксацию, того, кто в этом виноват, надо упрятать за решётку лет по максимуму за злостное хулиганство.
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ySS
1638560494
Как бы там ни было, фан движения рано или поздно заставят подчиняться общепринятым нормам поведения. Английских помните? Трагедию в Брюселе помните?
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BRO_football
1638561941
Ой, да кому вы нужны? Валите куда хотите. Этой акцией вы ничего не измените. Всё равно весной следующего года вернётесь на стадионы, как ни в чём ни бывало. Сидите лучше дома, на стадион не ходите, чтобы ковидом не заразиться.
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FanatSerj
1638562856
Красавчики, это точно помогло Ростову увезти очки с Питера, могли бы и раньше уйти ))
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maygli
1638566252
Странно… Ростовские раньше обещали уйти, а про них не пишут. Не ушли чтоли?
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maygli
1638566768
Объясните, а чего все так накинулись на фанов ЦСКА? Они что матч сорвали? Или из- за них игру останавливали? Нет? Ах они файеры зажгли после игры, а надо было во время матча? Как у Локо, Крыльев или Спартака с Уфой, когда часть матча в дыму, как в тумане играли? Но там тишина, а у ЦСКА кипешь, с чего бы а? )))
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