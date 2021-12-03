Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА

Как и ожидалось, зенитовские фанаты покинули матч 17-го тура РПЛ против «Ростова». Это случилось на 60-й минуте. Виражу аплодировали другие трибуны.

Это ранее оговоренная акция в поддержку болельщиков ЦСКА, задержанных на прошлой неделе после встречи с «Зенитом».

Свое участие в аналогичной акции протеста также подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».

По итогам матча ЦСКА – «Зенит» десятки фанатов москвичей получили запрет на посещение стадионов.

В момент ухода болельщиков «Зенит» проигрывал «Ростову».

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