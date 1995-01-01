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    Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА

    Как и ожидалось, зенитовские фанаты покинули матч 17-го тура РПЛ против «Ростова». Это случилось на 60-й минуте. Виражу аплодировали другие трибуны.

    Это ранее оговоренная акция в поддержку болельщиков ЦСКА, задержанных на прошлой неделе после встречи с «Зенитом».

    • Свое участие в аналогичной акции протеста также подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».
    • По итогам матча ЦСКА – «Зенит» десятки фанатов москвичей получили запрет на посещение стадионов.
    • В момент ухода болельщиков «Зенит» проигрывал «Ростову».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11961

      Cleaner 1 секунду назад

      Ушли не зенитовские фаны, а люди, которым пофиг футбол. Зенитовские болельщики остались на трибуне и были с командой до последней секунды матча.

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      Рейтинг: +4959

      Semenycch 13 минут назад

      Я давно убежден в том, что фанатов собственно футбол не интересует.

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      Рейтинг: +1193

      zarsm > Semenycch 7 минут назад

      У них есть принципы и собственное мнение, в отличии от кузьмы

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      Рейтинг: +4959

      Semenycch > zarsm 4 минуты назад

      Принципы, собственное мнение? Если не трудно - озвучь!

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